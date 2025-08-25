News

Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Ce urmează pentru euro după scăderea de vineri

Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Banca Națională a României va transmite, la ora 13:00, cotațiile pentru euro și dolar.
Ana-Maria Tomescu
25.08.2025 | 03:30
Curs valutar BNR luni 25 august 2025
Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025.

Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13:00, cele mai recente date privind evoluția principalelor monede. Așa cum se întâmplă în fiecare zi bancară, FANATIK va transmite noile informații imediat ce vor fi actualizate. Ce se va întâmpla cu moneda euro?

Curs valutar BNR, luni, 25 august 2025. Ce se va întâmpla cu euro și dolarul

Până la aflarea noilor cursuri ale monedelor relevante, să examinăm evoluția lor de vineri, 22 august. Euro a încheiat săptămâna pe minus, conform datelor prezentate de BNR. Mai exact, moneda unică europeană a pierdut 0.0033 de unități, fiind cotată la 5.0545 de lei. De asemenea, joi, 21 august, euro a înregistrat o depreciere.

În ceea ce privește dolarul american, observăm că a revenit pe plus după scăderea de joi, 21 august 2025. Mai exact, vineri, 22 august, dolarul american a înregistrat o creștere cu 0.0186 de unități, ajungând la suma de 4.3573 de lei, așa cum arată informațiile Băncii Naționale a României (BNR).

Ce cotații au în prezent lira sterlină și francul elvețian

Pe de altă parte, francul elvețian și lira sterlină au pierdut teren în fața leului românesc. Deși joi a fost cotat pe plus, francul elvețian a înregistrat o scădere, vineri, 22 august, conform informațiilor Băncii Naționale. Vorbim de o pierdere de 0.0056 de unități, fiind cotat de BNR la suma de 5.3834 de lei.

Lira sterlină a fost pe minus atât joi, cât și vineri. Ultima ședință de cotație i-a adus monedei Regatului Unit o depreciere de 0.0028 de unități. Astfel, valoarea actuală a lirei sterline este de 5.8454 de lei. Leul a câștigat teren și în fața altor monede, precum coroana daneză, leva bulgărească și leul moldovenesc.

Cât costă un gram de aur

Gramul de aur s-a scumpit, vineri, 22 august, fiind a doua ședință consecutivă de apreciere în cazul metalului prețios. Totuși, creșterea nu a fost la fel de semnificativă față de precedentele. Vineri, prețul pentru un gram de aur a crescut cu 0.4329 de unități, ajungând la 466.5432 lei, arată Banca Națională a României.

