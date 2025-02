Curs valutar BNR, luni, 3 februarie 2025. Moneda euro, deprecieri la început de săptămână

Curs valutar BNR, luni, 3 februarie 2025. Banca Națională a României a publicat, la ora 13.00, cursul valutar pentru monedele relevante de pe piață. FANATIK va ține la curent, ca de obicei, imediat ce sunt publicate informațiile.

Gramul de aur continuă să crească

Banca Națională a publicat cele mai noi date. Gramul de aur a depăsit pragul de 430 de lei, ajungând la 437 de lei. Luni, metalul prețios a înregistrat o creștere de 6.2546 lei. De asemenea, majoritatea monedelor, în afară de euro, au înregistrat creșteri la început de săptămână.

Iată cotațiile Băncii Naționale a României de luni, 3 februarie 2025:

Euro: 4.9766 (-0.0001)

Dolarul american: 4.8595 (+0.0636)

Lira sterlină: 5.9826 (+0.0285)

Francul elvețian: 5.2985 (+0.0347)

Gramul de aur: 437.1590 (+6.2546)

Curs valutar luni, 3 februarie 2025

Moneda euro a terminat ultima săptămână din luna ianuarie pe plus. , a înregistrat un plus de 0.0002, iar un plus de 0.0006 unități, ajungând la valoarea de 4.9767 lei.

În aceeași situație este și dolarul american. BNR a transmis că moneda a avut un plus de 0.0006 pentru ziua de joi, apoi altă creștere pentru vineri, 0.0110 unități. Moneda a ajuns la 4.7959 lei.

Lira sterlină a fost în pas cu majoritatea monedelor. A terminat săptămâna cu valoarea de 5.9541 lei, după ce, toată săptămâna, a înregistrat creșteri, se arată în datele furnizate de BNR.

Francul elvețian a fost pe minus în ultimele două zile din luna ianuarie. A înregistrat o depreciere de 0.0093 și una de 0.0069 unități, ajungând la valoarea de 5.2638 lei.

Deși gramul de aur a avut scăderi la începutul săptămânii precedente, spre sfârșit, metalul prețios a înregistrat un nou maxim istoric și a depășit pragul de 430 de lei.

Ministrul finanțelor cere ajutorul BNR

Ministrul finanțelor, Tanczos Barna, cere ajutorul BNR pentru a trece cu bine peste această situație economică instabilă, anunțată în acest an. De asemenea, acesta a menționat și despre prețul alimentelor.

„La alimente o să conteze foarte mult şi anul agricol. Din păcate, anul trecut agrocultura a contribuit inclusiv la creşterea inflaţiei pentru că a fost un an agricol foarte, foarte dificil. Inflaţia medie de 4.4% sau la final de an cu 3,8% este mult mai mică decât acum 2 ani – cu 12-13%. Lucrurile nu se vor resimţi la fel de dur anul acesta”, a explicat Barna.

Astfel, ministrul UDMR e optimist că lucrurile pot fi ”ținute sub control”. „Sper ca împreună cu Banca Naţională să găsim soluţia să menţinem şi preţurile jos şi economia să performeze, să nu avem surprize la acest capitol”, a completat Barna, vorbind despre o inflație ”suportabilă, rezonabilă”, potrivit Adevărul.