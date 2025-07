Curs valutar BNR, luni, 7 iulie 2025. Cum vor începe săptămâna cele mai importante monede de pe piață?

Curs valutar BNR, luni, 7 iulie 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13.00, cotațiile celor mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă ține la curent cu toate datele în timp real.

Moneda euro a înregistrat deprecieri spre sfârșitul săptămânii trecute. Joi, a avut un minus de 0.0062 unități, iar vineri o altă scădere de 0.0003 unități. Astfel, euro a încheiat prima săptămână din luna iulie cu o valoare de 5.0600 lei.

BNR a transmis joi faptul că dolarul american a înregistrat un minus de 0.0118, însă a plusat următoarea zi, cu 0.0044 unități. Moneda a încheiat ultima ședință valutară din săptămâna precedentă cu o valoare de 4.2961 lei.

Un parcurs asemănător l-a avut și lira sterlină. În a doua jumătate a săptămânii s-a depreciat cu 0.0321, după care a fost „pe verde” cu 0.0061 unități, ajungând la valoarea de 5.8673 lei.

Francul elvețian s-a aliniat cu celelalte două monede. Astfel, , s-a înregistrat o scădere de 0.0154 unități, după care a avut o creștere de 0.0014 unități. Vineri, moneda ajunsese la valoarea de 5.4155 lei.

Gramul de aur a reușit să treacă, din nou, pragul de 460 de lei, în săptămâna precedentă. Spre sfârșit, totuși, metalul prețios a avut o depreciere de 0.5599 unități, după care a scăzut din nou cu 0.8652, ajungând la valoarea de 460.7924 lei.

Prețul locuințelor va exploda în acest an

De la 1 august, cu cel puțin 10.000 de euro, după ce Guvernul Bolojan va aplica o majorare a TVA-ului de la 9% la 19% pentru tranzacțiile imobiliare.

Potrivit agenților imobiliari, o locuință de 80.000 de euro va costa, de luna viitoare, în jur de 90.000 – 95.000 de euro. Din această cauză, spun specialiștii, multe persoane vor renunța să își mai cumpere locuințe sau vor amâna decizia, iar această hotărâre va bloca și mai mult piața, care deja este în scădere.

„Părerea mea este că așa se va întâmpla, TVA la tranzacțiile imobiliare va crește de la 9% la prima achiziție la 19%… Prețurile vor fi mai mari cu 10.000-15.000 euro, eu am calculat pentru Timișoara, la 80 000 euro, cât este prețul, în medie, dacă punem un 10% în plus, n-o să fie 8.000, ci 10.000 euro la toate, după care o să înceapă: dividendele cresc, aia crește, aia crește…prețurile se duc, parcă văd, la 15.000 euro sau 10.000, sigur. Vor îngheța tranzacțiile, nu-i vorbă, prețurile cresc. Eu de 11 ani lucrez în domeniu și de 11 ani cresc, dar niciodată n-a fost o mărire de 10.000 euro de pe o zi pe alta cum o să fie acum”, a declarat pentru Alexandru Machetenici de la Agenția ImoPuls din Timișoara.