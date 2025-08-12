Curs valutar BNR marți, 12 august 2025. Cum vor evolua euro și dolarul american în prima parte a săptămânii

Curs valutar BNR marți, 12 august 2025. La ora 13:00, Banca Națională a României va anunța cotațiile pentru cele mai relevante monede de pe piață. FANATIK va transmite, ca de obicei, informațiile actualizate.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR marți, 12 august 2025

Luni, 11 august, , dar și celelalte monede principale s-au depreciat. În cazul monedei euro, aceasta a înregistrat scăderi și săptămâna trecută.

În prima zi a săptămânii, , cu 0.0035 unități mai puțin decât vineri, 8 august, atunci când valora 5.0711 lei. Joi, 7 august, moneda era cotată la 5.0736 lei, cu 0.0011 unități mai puțin decât în ziua precedentă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, dolarul american era cotat la 4.3529 lei pe 11 august, cu 0.0032 unități mai puțin decât vineri, 8 august, atunci când era cotat la 4.3561 lei, în urma unei creșteri cu 0.0100 unități. Joi, moneda SUA era cotată la 4.3461 lei.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Tot luni, lira sterlină era cotată la 5.8565 lei, după o scădere cu 0.0020 unități. Vineri, moneda Regatului Unit a fost pe plus, fiind cotată la 5.8585 lei, după o creștere cu 0.0475 unități.

ADVERTISEMENT

Francul elvețian era cotat, pe 11 august, la 5.3765 lei, cu 0.0148 unități mai puțin decât vineri, 8 august, atunci când valora 5.3913 lei, în urma unei creșteri cu 0.0016 unități, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

ADVERTISEMENT

Curs valutar pentru gramul de aur

Nu doar principalele monede au înregistrat scăderi luni, ci și gramul de aur, cotat la 469.8345 lei în prima zi din săptămână, cu 6.4540 lei mai puțin decât la sfârșitul săptămânii trecute.

ADVERTISEMENT

Vineri, 8 august, un gram de aur era cotat la 476.2885 lei, după o creștere cu 4.3236 lei. Pe 6 și 7 august, însă, a înregistrat scăderi. Cea mai mare scădere din ultima vreme a fost pe 24 iulie 2025, atunci când gramul de aur era cotat la 466.4699 lei. Scăderea a fost de 9.9152 lei.

Banca Națională a României transmite cursul valutar actualizat zilnic, la ora 13:00. În zilele de weekend sau de sărbători legale, cursul nu este furnizat de instituție.