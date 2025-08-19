Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. Cum vor evolua principalele monede în prima parte a săptămânii

Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. Banca Națională a României va comunica, la ora 13.00, cotațiile principalelor monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK va comunica toate datele în timp real.
Euro a început această săptămână, așa cum a încheiat-o pe cea precedentă. Moneda a înregistrat două deprecieri în două ședințe valutare consecutive. Astfel, moneda a ajuns la o valoare de 5.0588 lei.
Dolarul american a înregistrat o creștere de 0.0158 de unități, în ziua de joi (ultima ședință valutară de săptămâna trecută în contextul în care vineri a fost Adormirea Maicii Domnului), însă a fost „pe roșu” în ziua de luni, cu 0.0005 unități. Moneda a ajuns la valoarea de 4.3326 lei.
Același ritm l-a avut și lira sterlină. Banca Națională a arătat că moneda a încheiat săptămâna precedentă cu un plus de 0.0260 unități. Cu toate acestea, luni a înregistrat o depreciere 0.0179 unități, ajungând la valoarea de 5.8677 lei.
Francul elvețian a înregistrat doar deprecieri în ultimele două ședințe valutare. S-a observat, mai întâi, o scădere de 0.0037 unități, după care una de 0.0102 unități. Astfel, moneda a ajuns la valoarea de 5.3652 lei.
Gramul de aur a scăzut sub pragul de 470 de lei, în urmă cu o săptămână. Deși metalul prețios părea că dă semne să-și revină, având o creștere de 0.3535 unități la sfârșitul săptămânii trecute, acesta a avut o scădere în ziua de luni, de 1.0355. Astfel, a ajuns la o valoare de 466.4968 lei.
Rata anuală a inflației în luna iulie a urcat la aproape 8%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, și inflația din luna iunie 2025 a crescut până la 5,7%, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.
„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.