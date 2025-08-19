Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. Cum vor evolua principalele monede în prima parte a săptămânii

Curs valutar BNR marți, 19 august 2025. Banca Națională a României va comunica, la ora 13.00, cotațiile principalelor monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK va comunica toate datele în timp real.

Curs valutar BNR marți, 18 august 2025

Euro a început această săptămână, așa cum a încheiat-o pe cea precedentă. Moneda a înregistrat două deprecieri în două ședințe valutare consecutive. Astfel, moneda a ajuns la o valoare de 5.0588 lei.

Dolarul american a înregistrat o creștere de 0.0158 de unități, în ziua de joi (ultima ședință valutară de săptămâna trecută în contextul în care vineri a fost Adormirea Maicii Domnului), însă a fost „pe roșu” în ziua de luni, cu 0.0005 unități. Moneda a ajuns la valoarea de 4.3326 lei.

Același ritm l-a avut și lira sterlină. Banca Națională a arătat că moneda a încheiat săptămâna precedentă cu un plus de 0.0260 unități. Cu toate acestea, a înregistrat o depreciere 0.0179 unități, ajungând la valoarea de 5.8677 lei.

Francul elvețian a înregistrat doar deprecieri în ultimele două ședințe valutare. S-a observat, mai întâi, o scădere de 0.0037 unități, după care una de 0.0102 unități. Astfel, moneda a ajuns la valoarea de 5.3652 lei.

Gramul de aur a scăzut sub pragul de 470 de lei, în urmă cu o săptămână. Deși metalul prețios părea că dă semne să-și revină, având o creștere de 0.3535 unități la sfârșitul săptămânii trecute, acesta a avut o scădere în ziua de luni, de 1.0355. Astfel, a ajuns la o valoare de 466.4968 lei.

Inflația din România, în continuă creștere

în luna iulie a urcat la aproape 8%, comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Potrivit Institutului Național de Statistică, și inflația din luna iunie 2025 a crescut până la 5,7%, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.