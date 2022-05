Curs valutar BNR, marți, 24 mai 2022. Cum va fi cotat euro în a doua zi a săptămânii

Reprezentanții BNR se ocupă zilnic de actualizarea valutelor internaționale: euro, dolarul american, lira sterlină, francul elvețian, dar și gramul de aur.

Curs valutar BNR pentru marți, 24 mai 2022

La ora 13:00 vor apărea pe site-ul noile cotații. Până atunci, rămân valabile

Curs valutar BNR pentru moneda euro

Euro a avut la început de săptămână valoarea de 4,9472 lei. E o depreciere foarte mică, în raport cu ultima evaluare,

Sunt temeri că euro va ajunge de la 4, 99 lei, la 4, 95 lei în următoarele luni din 2022. Nu este o estimare bună a specialiștilor pentru moneda noastră națională, leul.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei? Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.

Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, a spus Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania, într-o conferință de presă.

Curs valutar BNR pentru dolarul american

Dolarul american a înregistrat 4,6322 lei, în ziua anterioară. Nu a fost un început de săptămână bun pentru această monedă, deoarece s-a depreciat în comparație cu vineri. Atunci avea 4,6725 lei.

Curs valutar BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină s-a depreciat, de asemenea. De la 5, 8325, vineri, la 5,8254 luni.

Curs valutar BNR pentru francul elvețian

Francul elvețian a scăzut și el pe piața românească la început de săptămână. BNR a raportat 4,7915 lei pentru această monedă, de la 4,8048 lei cât însuma vineri.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Gramul de aur, în schimb, a crescut. Luni, a înregistrat 277,6524 lei, de la 277,4633 lei, din ziua de vineri.

Reamintim că BNR nu se ocupă de actualizarea valorilor monedelor de circulație internațională și în zilele de weekend, sâmbătă și duminică sau în zilele libere acordate prin lege. Într-o astfel de perioadă rămân valabile cotațiile anterior evaluate.