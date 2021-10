Curs valutar BNR, marți, 26 octombrie 2021. Valoarea monedei euro de astăzi

Euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină sunt principalele monede internaționale pentru care urmează să aflăm cursul de schimb valutar, de astăzi, 26 octombrie 2021.

este instituția care se ocupă de actualizarea cotațiilor monedelor menționate. Zilnic se întâmplă acest lucru, la ora 13:00. Până atunci, să analizăm situația de la începutul săptămânii.

Curs valutar BNR pentru moneda Euro

Spre deosebire de ultima evaluare, de vineri, 22 octombrie, euro a mai crescut, însă, nu a atins un nou record cum s-a întâmplat în alte zile.

Există temeri cum că anul viitor euro ar putea ajunge la 4, 99 lei, de la 4,95 în prezent. O astfel de situație reprezintă o amenințare pentru moneda noastră națională, leul.

”Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei?

Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023.

Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa”, a explicat Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania, citat de

Curs valutar BNR pentru dolarul american

Dolarul american a fost luni cotat la 4,2560 lei, spre deosebire de Așadar, avem de a face și în acest caz cu o mică evoluție.

Curs valutar BNR pentru lira sterlină

Lira sterlină a fost cotată luni la 5,8502 lei. De această dată, avem de a face cu o scădere, spre deosebire de vineri, când era cotată la 5,8655 lei.

Curs valutar BNR pentru francul elvețian

Francul elvețian a atins la începutul săptămânii valoarea de 4,6294 lei. Și în această situație este vorba despre o scădere, comparativ cu ziua de vineri, când francul elvețian avea 4,6354 lei.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Gramul de aur a fost evaluat luni la cursul de 246,1720 lei. O scădere semnificativă față de ziua de vineri, când a atins pragul de 244,9416 lei.