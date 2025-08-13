Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile informații despre cele mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025

Moneda euro a început săptămâna cu o depreciere de 0.0035 unități. Totuși, următoare zi, aceasta a înregistrat o ușoară creștere, de 0.0007 unități. Euro a ajuns la valoarea de 5.0683 lei.

La fel s-a întâmplat și în cazul dolarului american. Moneda a fost „pe roșu” în prima ședință valutară din această săptămână, cu 0.0032 unități, însă a doua zi a plusat cu 0.0159 unități, ajungând la valoarea de 4.3688 lei.

ADVERTISEMENT

Același parcurs l-a avut și lira sterlină. Moneda a avut o depreciere , de 0.0020 unități, însă a crescut următoarea zi, cu 0.0212 unități, ajungând la valoarea de 5.8777 lei.

Se pare că și francul elvețian a fost pe aceeași linie. Luni, a înregistrat o depreciere de 0.0148 unități, însă următoarea zi a plusat cu 0.0110 unități. Astfel, moneda a ajuns la o valoare de 5.3875 lei.

ADVERTISEMENT

Gramul de aur a avut o scădere semnificativă în prima ședință valutară din această săptămână. BNR a arătat că metalul prețios a scăzut cu 6.4540 lei, însă a crescut marți cu 0.2621 unități, ajungând la valoarea de 470.0966 lei.

ADVERTISEMENT

Când va trece România la moneda euro

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.

ADVERTISEMENT

În același timp, Isărescu a explicat faptul că depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.

Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluată peste circa șapte ani.