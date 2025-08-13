News

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii
Codrina Menţel
13.08.2025 | 03:30
Curs valutar BNR miercuri 13 august 2025 Cum vor evolua principalele monede la mijloc de saptamana
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Foto: freepik.com

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile informații despre cele mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.

ADVERTISEMENT

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025

Moneda euro a început săptămâna cu o depreciere de 0.0035 unități. Totuși, următoare zi, aceasta a înregistrat o ușoară creștere, de 0.0007 unități. Euro a ajuns la valoarea de 5.0683 lei.

La fel s-a întâmplat și în cazul dolarului american. Moneda a fost „pe roșu” în prima ședință valutară din această săptămână, cu 0.0032 unități, însă a doua zi a plusat cu 0.0159 unități, ajungând la valoarea de 4.3688 lei.

ADVERTISEMENT

Același parcurs l-a avut și lira sterlină. Moneda a avut o depreciere luni, 11 august 2025, de 0.0020 unități, însă a crescut următoarea zi, cu 0.0212 unități, ajungând la valoarea de 5.8777 lei.

Se pare că și francul elvețian a fost pe aceeași linie. Luni, a înregistrat o depreciere de 0.0148 unități, însă următoarea zi a plusat cu 0.0110 unități. Astfel, moneda a ajuns la o valoare de 5.3875 lei.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Gramul de aur a avut o scădere semnificativă în prima ședință valutară din această săptămână. BNR a arătat că metalul prețios a scăzut cu 6.4540 lei, însă a crescut marți cu 0.2621 unități, ajungând la valoarea de 470.0966 lei.

ADVERTISEMENT
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe
Digisport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000€ pentru Kylian Mbappe

Când va trece România la moneda euro

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.

ADVERTISEMENT

În același timp, Isărescu a explicat faptul că trecerea la moneda euro depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.

Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluată peste circa șapte ani.

Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Bărbatul era...
Fanatik
Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Bărbatul era condamnat pentru act sexual cu un minor
Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta...
Fanatik
Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta din spate. Gestul bărbatului a devenit viral
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai...
Fanatik
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore. Cum se apără echipajul medical. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul...
iamsport.ro
Miodrag Belodedici, relaxat și cu berea în mână. Unde a fost surprins câștigătorul Cupei Campionilor
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și...
gsp.ro
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
Digisport.ro
Alexandru Mitriță a intrat în istorie
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!”...
gsp.ro
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română:...
Libertatea.ro
Jandarmi cu arme automate, gata de luptă, la metrou în București. Jandarmeria Română: „Nu trebuie să vă speriați!”
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!