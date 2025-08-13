Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile informații despre cele mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate datele în timp real.
Moneda euro a început săptămâna cu o depreciere de 0.0035 unități. Totuși, următoare zi, aceasta a înregistrat o ușoară creștere, de 0.0007 unități. Euro a ajuns la valoarea de 5.0683 lei.
La fel s-a întâmplat și în cazul dolarului american. Moneda a fost „pe roșu” în prima ședință valutară din această săptămână, cu 0.0032 unități, însă a doua zi a plusat cu 0.0159 unități, ajungând la valoarea de 4.3688 lei.
Același parcurs l-a avut și lira sterlină. Moneda a avut o depreciere luni, 11 august 2025, de 0.0020 unități, însă a crescut următoarea zi, cu 0.0212 unități, ajungând la valoarea de 5.8777 lei.
Se pare că și francul elvețian a fost pe aceeași linie. Luni, a înregistrat o depreciere de 0.0148 unități, însă următoarea zi a plusat cu 0.0110 unități. Astfel, moneda a ajuns la o valoare de 5.3875 lei.
Gramul de aur a avut o scădere semnificativă în prima ședință valutară din această săptămână. BNR a arătat că metalul prețios a scăzut cu 6.4540 lei, însă a crescut marți cu 0.2621 unități, ajungând la valoarea de 470.0966 lei.
Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale (BNR), a declarat că, din cauza deciziilor politice luate de guvernele României în ultimii 10-12 ani, acest obiectiv nu pare prea realizabil în viitorul imediat apropiat.
În același timp, Isărescu a explicat faptul că trecerea la moneda euro depinde foarte mult de capacitatea României de a implementa politici economice coerente și eficiente, care să producă efecte pe termen lung, mai ales în ceea ce privește reducerea deficitului bugetar.
Guvernatorul a mai adăugat că deciziile politice luate de partidele de guvernământ au făcut ca puterea BNR să scadă în ceea ce privește capacitatea de implementare a monedei euro. În contextul actual, posibilitatea schimbării monedei naționale este aproape imposibilă, astfel că o discuție despre subiect ar putea fi reluată peste circa șapte ani.