Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Ce cotații au euro și dolarul american

Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13.00, informațiile despre evoluția principalelor monede de pe piață. FANATIK va transmite datele actualizare în timp real.
În primele două zile ale săptămânii, moneda euro s-a depreciat în fața leului. Același lucru s-a întâmplat și cu dolarul american, dar și cu lira sterlină. Francul elvețian a înregistrat o creștere marți.
Marți, 19 august, moneda euro era cotată la 5.0573 lei, cu 0.0015 unități mai puțin decât luni, 18 august, atunci când valora 5.0588 lei. Joi, 14 august, moneda a înregistrat o nouă scădere, ajungând la 5.0628 lei, cu 0.0005 unități mai puțin decât în ziua precedentă. Vineri, 15 august, BNR nu a furnizat cursul valutar, fiind sărbătoare legală.
Tot pe 19 august, dolarul american era cotat la 4.3312 lei, cu 0.0014 unități mai puțin decât luni. Pe 18 august, aceeași monedă a înregistrat o scădere cu 0.0005 unități și valora 4.3326 lei. În schimb, pe 14 august, moneda SUA valora 4.3331 lei, după o creștere cu 0.0158.
Lira sterlină era cotată marți, 19 august, la 5.8527 lei, în urma unei scăderi cu 0.0150 unități. Moneda Regatului Unit a început săptămâna tot cu o scădere, întrucât luni, 18 august, valora 5.8677 lei. Pe 14 august, era cotată la 5.8856 lei, după o creștere cu 0.0260 unități.
Dintre monedele principale, doar francul elvețian a înregistrat o creștere marți, 19 august, cu 0.0083 unități. Moneda era cotată la 5.3735 lei în a doua zi a săptămânii. Atât luni, 18 august, cât și joi, 14 august, s-a depreciat în fața leului.
Marți, gramul de aur era cotat la 464.9675 lei, cu 1.5293 lei mai puțin decât luni, atunci când valora 466.4968, tot după o scădere. Joi, 14 august, un gram de aur era cotat la 467.5323 lei.
Pe 11 august, a înregistrat o scădere de 6.4540 lei, ajungând să valoreze 469.8345 lei. De atunci, a avut doar o singură creștere, și anume cea din 14 august, cu 0.3535 lei.
Banca Națională a României transmite cursul valutar zilnic, la ora 13.00. În zilele de weekend, dar și de sărbătorile legale, instituția nu furnizează cursul, așa cum s-a întâmplat vineri, 15 august, atunci când a fost zi liberă legală.