Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Ce cotații au euro și dolarul american

Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025. Banca Națională a României va furniza, la ora 13.00, informațiile despre evoluția principalelor monede de pe piață. FANATIK va transmite datele actualizare în timp real.

Curs valutar BNR pentru miercuri, 20 august 2025

În primele două zile ale săptămânii, s-a depreciat în fața leului. Același lucru s-a întâmplat și cu dolarul american, dar și cu lira sterlină. Francul elvețian a înregistrat o creștere marți.

Marți, 19 august, moneda euro era cotată la 5.0573 lei, cu 0.0015 unități mai puțin decât luni, 18 august, atunci când valora 5.0588 lei. Joi, 14 august, moneda a înregistrat o nouă scădere, ajungând la 5.0628 lei, cu 0.0005 unități mai puțin decât în ziua precedentă. Vineri, 15 august, BNR nu a furnizat cursul valutar, fiind sărbătoare legală.

Tot pe 19 august, dolarul american era cotat la 4.3312 lei, cu 0.0014 unități mai puțin decât luni. Pe 18 august, aceeași monedă a înregistrat o scădere cu 0.0005 unități și valora 4.3326 lei. În schimb, pe 14 august, moneda SUA valora 4.3331 lei, după o creștere cu 0.0158.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Lira sterlină era cotată marți, 19 august, la 5.8527 lei, în urma unei scăderi cu 0.0150 unități. Moneda Regatului Unit a început săptămâna tot cu o scădere, întrucât luni, 18 august, valora 5.8677 lei. Pe 14 august, era cotată la 5.8856 lei, după o creștere cu 0.0260 unități.

Dintre monedele principale, doar francul elvețian a înregistrat o creștere marți, 19 august, cu 0.0083 unități. Moneda era cotată la 5.3735 lei în a doua zi a săptămânii. Atât , cât și joi, 14 august, s-a depreciat în fața leului.

Curs valutar pentru gramul de aur

Marți, gramul de aur era cotat la 464.9675 lei, cu 1.5293 lei mai puțin decât luni, atunci când valora 466.4968, tot după o scădere. Joi, 14 august, un gram de aur era cotat la 467.5323 lei.

Pe 11 august, a înregistrat o scădere de 6.4540 lei, ajungând să valoreze 469.8345 lei. De atunci, a avut doar o singură creștere, și anume cea din 14 august, cu 0.3535 lei.

Banca Națională a României transmite cursul valutar zilnic, la ora 13.00. În zilele de weekend, dar și de sărbătorile legale, instituția nu furnizează cursul, așa cum s-a întâmplat vineri, 15 august, atunci când a fost zi liberă legală.