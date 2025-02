Curs valutar BNR vineri, 14 februarie 2025. Cum arată datele la sfârșit de săptămână

Curs valutar BNR vineri, 14 februarie 2025. Banca Națioanlă a României va publica, la ora 13.00, cele mai noi date cu privire la cotațiile principalelor monede. Ca de obicei, FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile, imediat ce apar.

Curs valutar BNR, vineri, 14 februarie 2025

Pe parcursul săptămânii, moneda euro a avut ușoare deprecieri. , a început cu un minus de 0.0002 unități. Următoarea zi a avut o creștere de 0.0006, după care a scăzut cu 0.0001. La momentul actual, euro are valoarea de 4.9773 lei.

Dolarul american a înregistrat, în primele două zile ale săptămânii, o creștere de 0.0233 și 0.0071. Ulterior, datele BNR arăta că moneda a scăzut miercuri și joi cu 0.0264 și 0.0195 unități, ajungând la valoarea de 4.7785 lei.

Lira sterlină a avut o singură zi pe minus, până acum, în această săptămână, aceasta înregistrându-se în ziua de marți, 11 februarie 2025. Joi, 13 februarie, moneda a ajuns la 5.9705 în raport cu leul. Rămâne de văzut cum va evolua în ultima ședință valutară.

Francul elvețian a început săptămâna pe plus, după care au urmat două zile de deprecieri. Spre sfârșitul săptămânii, BNR a arătat că a făcut un pas în față, cu 0.0054, ajungând la valoarea de 5.2687 lei.

Gramul de aur a avut creșteri impresionante. Pare că a devenit o obișnuință ca BNR-ul să înregistreze, la distanțe mici de timp, câte un nou maxim istoric. . Rămâne de văzut dacă va trece acest prag în ziua de vineri, 14 februarie.

Veste bună pentru toți antreprenorii din țară

Ministrul economiei, Bogdan Ivan, a anunțat căse va lansa o aplicație prin care toți antreprenorii vor putea încărca documentele necesare. Scopul acestui proiect este de a elimina statul la cozi la diferite ghișee și de a elimina cunoscutul dosar cu șină.

De asemenea, el a precizat că în două săptămâni va semna contractul pentru finanțarea platfomei, iar până anul viitor vor putea fi conectate bazele de date.

„Noi am implementat, până în decembrie 2024, infrastructura de cloud guvernamental. Am lansat o licitaţie de 180 de milioane de euro pentru migrarea serviciilor publice în cloud-ul guvernamental şi acum lucrăm la crearea unei aplicaţii în care antreprenorii să nu mai trebuiască să vină cu documente de două, trei, cinci sau şapte ori cum este astăzi, One Stop Shop, în care statul, odată ce comunică bazele de date între ele, poate să consulte direct dacă compania x are toate documentele, fără să folosească şi să aducă antreprenorul cu un dosar cu şină în faţa a trei, patru, cinci ghişee.

Trebuie să vorbim despre standardizare şi apoi despre crearea acestor instrumente, pentru că digitalizarea unui stat nu o faci de azi pe mâine sau cu declaraţii politice, ci o faci cu instrumente tehnice avansate şi proiectate pe nevoile societăţii”, a declarat Bogdan Ivan, la conferinţa “Quo Vadis 2025!”, ediţia a VII-a, organizată de Fundaţia Institutul de Studii Financiare şi trustul de presă DC Media Group.