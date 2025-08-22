News

Curs valutar BNR vineri, 22 august 2025. Ce cotații au euro și dolarul american la finalul săptămânii

Curs valutar BNR vineri, 22 august 2025. Banca Națională a României a comunicat, la ora 13.00, cotațiile principalelor monede
Andreea Stanaringa
22.08.2025 | 13:09
Curs valutar BNR vineri 22 august 2025 Ce cotatii au euro si dolarul american la finalul saptamanii
Curs valutar BNR pentru vineri, 22 august 2025. Sursa foto: Unsplash, Pixabay/Colaj Fanatik

Curs valutar BNR vineri, 22 august 2025. La ora 13.00, Banca Națională a României a transmis cotațiile pentru principalele monede relevante. FANATIK te ține la curent cu informațiile actualizate.

Cotațiile pentru principalele monede vineri, 22 august 2025

Vineri, dolarul american a câștigat teren în fața leului. Euro, francul elvețian și lira sterlină au fost pe minus în ultima ședință din această săptămână. În cazul gramului de aur, a fost înregistrată o ușoară creștere.

  • Euro: 5.0545 (-0.0033)
  • Dolarul american: 4.3573 (+0.0186)
  • Lira sterlină: 5.8454 (-0.0028)
  • Francul elvețian: 5.3834 (-0.0056)
  • Gramul de aur: 466.5432 (+0.4329)
Curs valutar BNR vineri, 22 august 2025

În penultima ședință a săptămânii, joi, moneda euro s-a depreciat, la fel și dolarul american. Cu doar o zi în urmă, toate monedele principale au înregistrat creșteri. Pe 21 august, leul a pierdut teren doar în fața francului elvețian.

Joi, 21 august, un euro era cotat la 5.0578 lei, cu 0.0033 mai puțin decât în ziua precedentă, atunci când valora 5.0611 lei, în urma unei creșteri cu 0.0038 unități. Cu o zi în urmă, însă, moneda s-a depreciat, ajungând la 5.0573 lei, cu 0.0015 unități mai puțin decât în ziua precedentă.

De asemenea, tot joi, dolarul american era cotat la 4.3387 lei, cu 0.0075 unități mai puțin decât miercuri. La mijlocul săptămânii, moneda SUA era cotată la 4.3462 lei, după ce a înregistrat o creștere cu 0.0150 unități față de ziua de marți.

Cotațiile pentru lira sterlină și francul elvețian

Pe 21 august, lira sterlină era cotată la 5.8482 lei, cu 0.0197 unități mai puțin decât miercuri, 20 august, atunci când era cotată la 5.8679 lei, în urma unei creșteri cu 0.0152 unități. Pe 19 august, a fost pe minus, la fel ca euro și dolarul american.

Dintre monedele principale, doar francul elvețian a înregistrat o creștere joi. Pe 21 august, această monedă era cotată la 5.3890 lei, cu 0.0054 unități mai mult decât cu o zi înainte. Moneda a fost pe plus inclusiv pe 19 și 20 august, fiind cotată la 5.3735 lei, respectiv 5.3836 lei.

Curs valutar BNR pentru gramul de aur

Potrivit datelor BNR, un gram de aur era cotat la 466.1103 lei pe 21 august, cu 1.3344 lei mai mult decât miercuri. Aceasta a fost singura creștere din această săptămână. Luni, gramul de aur era cotat la 466.4968 lei, după care a înregistrat mai multe scăderi.

În fiecare zi, la ora 13.00, Banca Națională a României transmite cursul valutar actualizat. În zilele de weekend, precum și în cele în care sunt sărbători legale, instituția nu furnizează cursul. O astfel de situație a fost chiar în urmă cu o săptămână, pe 15 august.

Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
