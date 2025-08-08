Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025. Cum vor evolua monedele în ultima ședință valutară din această săptămână

Curs valutar BNR vineri, 8 august 2025. Banca Națională a României va anunța, la ora 13.00, cotațiile celor mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă ține la curent cu toate informațiile imediat ce sunt publicate.

Începând cu mijlocul acestei săptămâni, graficul furnizat de Banca Națională a României a fost „pe roșu”. Se pare că monedele au avut .

Așa cum menționam mai devreme, moneda euro a avut două zile la rând în care a suferit deprecieri. La mijloc de săptămână a avut un minus de 0.0002, după care un altul de 0.0011 unități, ajungând la valoarea de 5.0736 lei.

Același parcurs l-a avut și dolarul american. Moneda a înregistrat două scăderi, de 0.0158 și 0.0335 unități. În ziua de joi, 7 august, dolarul a ajuns la o valoare de 4.3461 lei.

Lira sterlină a fost în pas cu celelalte monede, astfel că a apărut și ea pe minus în partea a doua a acestei săptămâni. BNR a arătat că miercuri a avut o depreciere de 0.0170 unități, iar joi una de 0.0133 unități. Astfel, lira a ajuns la o valoare de 5.8110 lei.

Francul elvețian a mers după același principiu. Începând cu a treia ședință valutară din această săptămână a înregistrat două deprecieri. Miercuri a avut un minus de 0.0057 unități, iar joi unul de 0.0300 unități, ajungând la valoarea de 5.3897 lei.

La fel s-a întâmplat și cu gramul de aur. După ce a avut creșteri în primele două ședințe valutare din această săptămână, a picat începând cu ziua de miercuri. Astfel, metalul prețios s-a apropiat tot mai mult de pragul de 470 de lei, joi valorând 471.9649 lei.

Orașele în care prețul apartamentelor a scăzut

În Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România, a scăzut de la 3.233 euro/mp util în iunie, la 3.108 euro/mp în iulie. Brașovul, al doilea cel mai scump oraș din țară, a înregistrat și el o scădere de 2%, până la 2.452 euro/mp.

Și în Constanța s-a observat o reașezare a prețurilor, mai ales pe segmentul apartamentelor noi finalizate în ultimii cinci ani. Media a ajuns la 1.941 euro/mp util, în ușoară scădere față de perioada anterioară.

În Capitală, prețurile au rămas stabile în luna iulie, după mai multe luni de creștere. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2.258 euro/mp util. Cu toate acestea, este cu 16% mai mult față de iulie 2024, conform