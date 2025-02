Curs valutar, joi, 20 februarie 2025.Cum vor evolua monedele spre sfârșit de săptămână

Curs valutar BNR, joi, 20 februarie 2025. Banca Națională a României va publica, la ora 13.00, noile cotații pentru cele mai relevante monede de pe piață. Ca de obicei, FANATIK vă oferă toate informațiile.

Curs valutar BNR, joi, 20 februarie 2025

Moneda euro a avut un parcurs nesemnificativ în prima jumătate a acestei săptămâni. a avut un minus de 0.0001, iar marți și miercuri a plusat tot cu 0.0001, ajungând la valoarea de 4.9772 lei.

Dolarul american a început tot cu o depreciere (0.0098 unități) la început de săptămână, însă a înregistrat creșteri în următoarele două zile. Moneda a ajuns la 4.7573 lei.

În aceeși situație a fost și lira sterlină. Luni a avut un minus de 0.0012 unități, însă apoi a plusat cu 0.0128 și 0.0196 unități, trecând de pragul de 6 lei.

Francul elvețian a avut același parcurs. În prima zi a acestei săptămâni a fost „pe roșu”, apoi datele BNR au arătat că moneda plusează cu 0.0099 și 0.0051 unități.

. Asta s-a întâmplat miercuri, 19 februarie, după ce a înregistrat o creștere semnificativă de 7.2378, astfel ajungând la 452 de lei.

Marcel Ciolacu estimează o creștere economică de 2,5%

Premierul Marcel Ciolacu a avut o întâlnire la Palatul Victoria cu mai mulți membri ai Guvernului și cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini. Aceștia au purtat discuții pe tema aspectelor legate de asigurarea stabilității economice.

„Estimăm o creștere economică de 2,5% în acest an bazată pe investiții și atragerea de fonduri europene. Menținem cota unică de impozitare de 16% și Taxa pe Valoarea Adăugată. Păstrăm sub control cheltuielile bugetare, îmbunătățim colectarea pentru a încasa venituri mai mari și creăm premisele pentru a ne încadra, în acest an, în ținta de deficit bugetar de 7%.

2025 este primul din cei șapte ani de implementare a Planului Fiscal al României, agreat cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru consolidarea finanțelor țării”, a afirmat Marcel Ciolacu, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.