De necrezut! Câţi români s-au uitat la TV la finala de aur a lui David Popovici! Comparaţia cu cel mai slab meci din SuperLiga e şocantă. Exclusiv

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David Popovici i-a adus României prima medalie de aur la Europenele de Nataţie de la Paris, iar victoria de miercuri seara, deşi a bucurat milioane de români, a avut o audienţă care abia dacă a trecut de jumătatea celei înregistrate de cel mai slab meci de fotbal din ultima etapă a Superligii.

Audienţă maximă de 155.000 de telespectatori, la finalul cursei lui David Popovici

, însă puţini au fost românii care s-au bucurat în direct de acest succes. Aproximativ 150.000 de telespectatori s-au uitat pe TVR 1 în intervalul orar 19.51-19.54.

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Pe minute, în momentele de pregătitoare cursei, audienţa era de 124.000, în timpul cursei audienţa a crescut la 151.000, iar momentele de final, , găseau în faţa televizoarelor 155.000 de români.

Audienţele înregistrate de finala de 100 de metri, câştigată de David Popovici

Deşi excelente pentru televiziunea publică, cifrele sunt departe de audienţele pe care le înregistrează posturile de sport care transmit meciurile din Superliga. De exemplu, , FC Botoşani-Corvinul Hunedoara (scor 0-0), a adunat în faţa televizoarelor 204.000 de telespectatori, cu 30% mai mulţi decât finala pentru aur de la Paris. Dacă facem comparaţia cu cel mai urmărit meci al etapei, Sepsi-FCSB, diferenţa este uriaşă, de peste patru ori mai mare în favoarea partidei de fotbal, care a strâns 728.000 de privitori.

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Finala de la 100 de metri, cel mai urmărit program miercuri, la TVR 1

O satisfacţie pentru TVR 1 poate fi faptul că victoria uriaşă a lui David Popovici a fost de departe evenimentul cel mai urmărit al zilei pe postul public de televiziune, la mare distanţă de documentarul „Portret de secol”, difuzat după cursă, şi care a avut o audienţă de 37.000 de telespectatori.

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Privitor la cursa propriu-zisă a lui David Popovici, aceasta a avut o medie de 94.000 de telespectatori din mediul urban, cu un vârf de rating de 106.000 de telespectatori la ora 19.53, când cursa era în plină desfăşurare.