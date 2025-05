Cursa pentru Cotroceni, transformată în ring de box politic. Cine poate profita de bătălia fără reguli. ”Aceste atacuri au rolul lor de a crea emoție”

Atacurile sub centură, loviturile interne de „palat” și dezvăluirile despre ceilalți au fost câteva dintre armele sau ingredientele bătăliei pentru Cotroceni. Expertul în consultanță politică Radu Delicote a arătat, într-o analiză pentru FANATIK, că toate aceste lovituri sub centură au avut mai degrabă un efect limitat.

„În dragoste și în război totul e permis”

„În dragoste și în război totul e permis”, spune o veche vorbă. Însă deși campania electorală nu ar trebui să însemne nici dragoste, nici război, iar regulile ar trebui să fie cât se poate de clare, realitatea a demonstrat cu totul altceva. Poate chiar mai mult ca în alți ani, cei mai importanți candidați, cel puțin primii 5 în topul sondajelor, au avut mereu de împărțit ceva între ei și au căutat în permanență să compenseze propriile minusuri aplicând o tușă cât mai groasă pe presupusele „păcate” ale rivalilor. În lipsa unor agende mai clare și bine închegate, fiecare a încercat să puncteze pe seama celuilalt, într-o ecuația încâlcită, dar ale cărei rezultate se vor vedea abia începând de luni, 5 mai, după alegerile ce au loc cu o zi înainte.

Radu Delicote, expert în comunicare și consultanță politică, este convins că lupta va continua pe aceleași coordonate, inclusiv în turul 2, indiferent cine vor fi cei care vor ajunge acolo. „Să ne așteptăm și în turul doi să vedem asta, să vedem atacuri între candidați. Aceste atacuri au rolul lor de a crea emoție, de a pune ștampila de spectacol”, a spus Radu Delicote, pentru FANATIK.

Cursa pentru Cotroceni, transformată în ring

Practic, din 4 aprilie, când s-a dat startul campaniei, și până în prezent, scandalurile de o mai mică sau mai mare anvergură s-au succedat. După ce George Simion a fost acuzat că ar fi omul lui Putin în România, a venit rândul lui Nicușor Dan să fie arătat cu degetul pentru legăturile sale cu Matei Păun, un cunoscut om de afaceri cu vederi pro-Rusia.

Un scandal de amploare a fost provocat și de decizia , În fine, cam în aceeași perioadă, Victor Ponta a venit cu o dezvăluire ce s-a întors împotriva sa, amintind faptul că în perioada în care era premier a acceptat ca malul românesc al Dunării să fie inundat, pentru a evita inundarea Belgradului.

La scurt timp au apărut și informații despre Crin Antonescu, care a fost acuzat dinspre USR că ar fi colaborat cu vechea Securitate, pentru ca de curând, pe ultima sută de metri, Elena Lasconi să facă publice o serie de fotografii ce ar demonstra, susține ea, o presupusă întâlnire între Nicușor Dan, Victor Ponta și controversatul Florian Coldea, ce ar fi avut loc în decembrie 2024, imediat după anularea alegerilor.

Ce efecte ar putea să aibă atacurile reciproce

„În cazul de față, tot ce s-a întâmplat în ultimele trei săptămâni are următoarele efecte: în primul rând, pentru electoratul care oricum vota cu Victor Ponta, Nicușor Dan, Elena Lasconi sau Crin Antonescu, ca să-i enumăr într-o ordine aleatorie, aceste episoade doar au cimentat și mai puternic opțiunea de vot. În al doilea rând, pentru electoratul hotărât că merge la vot, dar nehotărât pe opțiune, care ar însemna aproximativ 30% dintre alegători, aceste episoade au adus relevanță. Dacă este pozitivă sau negativă, vom vedea cu adevărat abia duminică. Iar pentru electoratul nehotărât per se – aproximativ 10%, acestea doar au creat vâlvă”, mai spune Radu Delicote.

Deocamdată, însă, nimeni nu a comis greșeala fatală care să-l elimine din cursă, la fel cum niciunul dintre principalii candidații nu a reușit să-i aplice o lovitură decisivă unuia dintre rivali. „Personal cred că tacticile cu acest scop nu au fost suficient de puternice. Au stârnit emoție, sigur. Dar nu cât să schimbe în mod radical votul”, a adăugat Delicote.

Cinci rivali, o mare problemă în comun

În ce privește ultimul scandal, cel provocat de dezvăluirile publice făcute de Elena Lasconi, joi seara, pe Facebook, când a publicat fotografii de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Ponta și Florian Coldea, fostul șef SRI anchetat de DNA, Delicote crede că Ponta și Nicușor Dan au reușit aparent să pareze bine lovitura ce se voia devastatoare.

„Pe fondul faptului că discutăm de cifre foarte apropiate în sondajele de opinie pentru locul doi, e make it or break it – fie câștigi bine din acest moment de aparentă criză și călărești narativul, fie pierzi intrând în defensivă. Onest, Nicușor Dan s-a mișcat bine și eficient prin conferința de presă organizată instantaneu”, a mai spus Radu Delicote.

Referitor la tactica adoptată de fiecare dintre cei 5, pe durata campaniei, Radu Delicote a văzut plusuri și minusuri evidente. La ultimul capitol, expertul a observat o problemă comună.

„Fiecare dintre ei și-a găsit propriul stil de comunicare, dar dezavantajul a fost că fiecare dintre ei au rămas doar pe acel stil și nu au ieșit din matcă respectivă, pentru a vorbi tuturor alegătorilor. Nu este despre zona de confort. Este despre a vorbi pe nişa lor de imagine. Fiecare și-a găsit și a avut o nişă proprie. În principal au stat doar acolo”, a mai spus Delicote.

Ce ar putea să urmeze

, indiferent cine vor fi cei doi „finaliști”. Într-o societate extrem de polarizată, fiecare dintre cei doi ar trebui să caute un consens și să demonstreze că poate fi președintele tuturor românilor, nu doar al unora dintre cei care pun ștampila în dreptul numelui său.

„Ei ar trebui să fie mai preocupați să caute consens în societate, între votanți. Și nu în ultimul rând, să prezinte un plan de 100 de zile al cabinetului prezidențial”, a mai afirmat Delicote. Chiar dacă la prima vedere acest lucru poate să pară imposibil, acesta ar trebui să fie unul dintre principalele obiective.

„Cu comunicator bun, ferm și disciplinat, ar putea să găsească soluții pentru acest lucru. Și cu plan clar, cu obiective tangibile și relevante și termene limita realiste”, a mai spus Delicote.