Cursa Regală de la Ascot, 300 de ani de tradiție. Premii record la evenimentul sportiv al verii în Anglia. Cei mai scumpi cai din lume

Celebra cursă de cai de la Ascot este evenimentul verii în Marea Britanie, mai ales că familia regală participă de fiecare dată. Câștigătorul va pune în acest an mâna pe o sumă istorică.

Cursa Regală de cai de la Ascot, evenimentul sportiv al verii în Anglia

de la Ascot are o tradiție de peste 300 de ani și atrage anual aproximativ 350.000 de spectatori. Biletele se epuizează cu câteva luni înainte, iar premiile vor depăși în acest an 18 milioane de lire sterline. Tradiționala cursă care se întinde pe parcursul a cinci zile va avea loc între 17 și 21 iunie, la 47 kilometri est de Londra.

Hipismul a fost dintotdeauna un sport regal, practicat în primul rând de nobili, de prețioasa aristocrație, sport care s-a popularizat enorm în Marea Britanie, fiind extrem de îndrăgit și în familia regală. În România a trecut la galop, ca să ne menținem în domeniu, în perioada interbelică. De altfel, România a reușit la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980 să obțină o medalie de bronz în proba de dresaj, o performanță istorică.

Primele curse de cai de la Ascot au avut loc în 1711, Cursa Regală de acolo fiind evenimentul verii în Albion încă de atunci. A fost fondată de Regina Anna (1665-1714), suverana Angliei, Scoției și Irlandei între 1702 și 1714, care a fost impresionată de locație în timp ce călărea spre castelul Windsor, reședința de vară a familiei regale, aflată la doar 10 kilometri distanță. Singurele momente în care Cursa de la Ascot a fost anulată au fost între 1940 și 1943, din cauza celui de-al Doilea Război Mondial.

Regina Elisabeta a II-a deținea și înmulțea cai de curse

(1926-2022, în „funcție” nu mai puțin de 70 de ani, între 1952 și 2022!) a iubit enorm caii, iar interesul ei pentru această cursă a fost extrem de mare. Majestatea Sa nu a lipsit la nicio cursă din 1951 până în 2021, când cursele s-au ținut fără spectatori din cauza pandemiei de coronavirus.

În 2013, calul reginei Elisabeta a II-a, Estimate, a câștigat Gold Cup, cea mai importantă cursă a întrecerilor. A fost pentru prima și singura oară în istoria de peste 300 de ani când calul „regal” reușea să câștige marele trofeu, monarhul fiind, de asemenea, cel care îl decerna în mod tradițional.

Investiție de 220 de milioane de lire la arena centrală

În 2004, tribuna de 13.000 de locuri, inaugurată în 1959 și care purta numele reginei Elisabeta a II-a, a fost demolată, iar în locul ei a fost construită una nouă, de 30.000 de locuri. Lucrările au durat nu mai puțin de 2 ani, iar investițiile au fost de peste 220 de milioane de lire sterline.

Anual se desfășoară 13 competiții la Ascot, iar la cea mai importantă cursă din luna iunie participă nu mai puțin de 500 de cai. Evenimentul care se întinde pe parcursul a 5 zile este transmis live în aproximativ 200 de țări. Organizarea este, de asemenea, la un nivel incredibil, iar din staff fac parte aproximativ 7.000 de angajați.

Premii istorice în 2025

Premiile totale în bani pentru acest an ating un maxim istoric de 17,75 milioane de lire sterline. Doar câștigătorii pentru cursa G1 Regele George al VI-lea și Cursa Reginei Elisabeta a II-a vor primi nu mai puțin de 1,5 milioane de lire sterline, o sumă fără precendent. De altfel, niciuna dintre curse nu va avea o miză mai mică de 100.000 de lire sterline, în timp ce cursele din Grupa 1 valorează fiecare minimum 650.000 de lire sterline.

Ruth Quinn, directorul internațional al cursei și reprezentant al Autorității Britanice pentru Curse de Cai, a oferit mai multe detalii despre capul de afiș al evenimentului: „Cursa Regelui George este fără doar și poate una extraordinară și are un rol vital în cadrul acestui program, mai ales în ceea ce privește cursele pe distanțe mijlocii. Premiul de 1,5 milioane de lire sterline reprezintă o veste bună în condițiile în care cei care doresc să se înscrie o pot face gratis”.

Regele Charles va fi prezent, în centrul unui ceremonial impresionant

Conform tradiției, familia regală va fi prezentă și în acest an la Cursa de Cai de la Ascot. Fiecare zi de competiție începe cu Procesiunea Regală, care are loc la ora 14:00. Regele Charles și ceilalți membri ai familiei regale vor ajunge la arenă, moment în care va fi intonant imnul național și va fi ridicat Stindardul Regal. De altfel, în acest an se vor împlini exact 200 de ani de când are loc această tradiție, implementantă în 1825 de regele George al IV-lea.

Familia regală va participa la 4 evenimente în cadrul Cursei Regale de la Ascot, dintre care unul este extrem de exclusivist și privat. Cei care doresc să îi întâlnească pe rege și pe ceilalți membri ai familiei regale trebuie să aplice un an înainte la Biroul Regal, însă doar un număr limitat de persoane primește această onoare. „Fericiți” aleși trebuie să fie sponsorizați de cineva care a participat de minim 4 ori la acest eveniment.

Dress code 2025 la Cursa Regală de la Ascot

Ca în fiecare an, există un dress code foarte clar și care trebuie respectat, mai ales pentru cei care vor avea șansa să întâlnească familia regală, unde lucrurile devin și mai stricte. Bărbații trebuie să poarte costume bleumarinm, negre sau gri plus pălărie, în timp ce femeile trebuie să aibă o ținută formală de zi, cu o pălărie de minim 10 centrimenti în diametru.

Penultima zi a competiției se numește chiar „Ziua Doamnelor”, și mai există și un alt eveniment dedicat reginei Elisabeta a II-a. Această tradiție vestimentară a pornit în secolul al XIX-lea, de la Beau Brumell, una dintre cei mai emblematice personaje de modă din istoria Angliei și care a instaurat ca protocol vestimentar costumele negre cu cravată albă pentru bărbați la cursa de la Ascot.

Cât costă un bilet la Cursa de Cai de la Ascot

Pentru acest an, biletele au fost de mult timp epuizate. Prețurile pornesc de la 49 de lire până la 65 de lire. Biletele pentru a participa la evenimentele publice din jurul cursei ajung însă până la 100 de lire. Cu câteva zile înainte de cursă, biletele însă pot ajunge la sute sau chiar mii de lire!

În anul 2024, organizatorii au realizat un profit din vânzarea biletelor de aproape 6 milioane de lire sterline, mult mai mult decât încasează din ticketing majoritatea echipelor din campionatul de fotbalul al României spre exemplu.

Gold Cup, cea mai prestigioasă cursă

Gold Cup este cea mai veche cursă din program, care se întinde pe o distanță de peste 4 kilometri. În 2020, cursa a fost câștigată de către Frankie Dettori, un jocheu italian cu o carieră de peste 35 de ani, pe calul Stradivarius. El a stabilit o premieră, după ce a câștigat cursa pentru al treilea an consecutiv.

Criteriul principal de înscriere în curse este vârsta cailor. Pentru a concura, caii trebuie să aibă minim doi ani, trei ani sau de la 4 ani în sus. Caii înscriși în aceste competiții valorează milioane de lire sterline, iar antrenamentele și întreținerea lor de asemenea costă de asemenea foarte mult.

Cei mai scumpi cai de curse din lume

Adevărate averi sunt cei mai scumpi cai de curse din lume! Iată lista lor, de… jos în sus, de la cel mai „ieftin” la cel mai „scump”. Ghilimelele sunt obligatorii.

6. Palloubet d’Halong – 15 milioane de dolari

Născut în 2003, este un cal de sărituri pe care au concurat de-a lungul timpului cei mai importanți jochei din lume. A fost investiție uriașă, care, însă, a avut performanțe bune la multe competiții internaționale.

5. Green Monkey – 16 milioane de dolari

Născut pe 4 februarie 2004, a fost vândut la licitație pentru o sumă record la vremea aceea. În cazul acestor cai contează enorm „linia de sânge”, ceea ce în cazul său este una impresionantă. Cu toate acestea, nu a avut rezultate în curse și a câștigat puțin peste 10.000 de dolari. S-a retras și a fost transformat într-un armăsar de prăsilă pentru a-și duce genele nobile mai departe.

4. Totilas – 21 milioane de dolari

Poreclit „Toto”, a fost un cal de dresaj care a murit pe 14 decembrie 2020, cu puțin timp înainte să împlinească 20 de ani. A fost primul care a reușit să primească un punctaj de peste 90% la toate competițiile de dresaj. A doborât o sumedie de recorduri mondiale și a câștigat multiple medalii de aur Campionatele Europene și Mondiale. În 2010, a fost vândut pentru această sumă uriașă unui celebru jocheu german, Paul Schockemöhle.

Cum arată top 3

3. Shareef Dancer – 40 milioane de dolari

A fost un cal de curse american antrenat în Regatul Unit. A câștigat unele dintre cele mai importante curse: Irish Derby și Cursa Regelui Edward de la Ascot în 1983, an în care a și fost vândut pentru o sumă incredibilă pentru acea epocă. A produs, de asemenea, mai mulți urmași care au reșit performanțe notabile, cum ar fi Spartan Shareef și Shaima, foarte cunoscuți în domeniul lor exclusivist.

2. Fusaichi Pegasus – 70 milioane de dolari

A rămas în istorie după ce a câștigat Kentucky Derby în anul 2000, la vârsta de doar 3 ani, când a fost cumpărat de marele brand hipic Coolmore Stud din Irlanda. Calul a fost o adevărată afacere pentru proprietari, care au plătit pe el 4 milioane de dolari și apoi au realizat un profit de 66 de milioane de dolari! De-a lungul carierei a câștigat 6 din cele 9 curse la care a participat, cu premii în valoare de 2 milioane de dolari. Moștenitorii săi, Roman Ruler și Bandini, au reușit să câștige, de asemenea, curse importante.

1. Galileo – 215 milioane de dolari

Acest cal irlandez costă aproape cât transferul istoric al lui Neymar de la Barcelona, când PSG plătea nu mai puțin de 222 de milioane de euro! A câștigat 6 din cele 8 curse în care a intrat, printre care Epsom Derby, Irish Derby, Cursa Regelui Georg al VI-lea și Cursa Reginei Elisabeta în 2001. A avut o carieră formidabilă și ca armăsar, cu nu mai puțin de 85 de urmaș! Care au reușit să câștige curse din Grupa 1, cea mai puternică din lume. Trei dintre ei au fost Frankel, Nathaniel și Australia. Influența sa a fost fără precendent și mai există și azi urmași ai săi care participă la competiții.