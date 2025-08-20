News

Curtea de Apel București va da verdictul în cazul preotului Visarion Alexa, condamnat pentru abuz. Când va fi luată o decizie

Astăzi, 20 august, Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe definitiv în cazul preotului Visarion Alexa, acuzat de abuz
Andreea Stanaringa
20.08.2025 | 11:37
Curtea de Apel Bucuresti va da verdictul in cazul preotului Visarion Alexa condamnat pentru abuz Cand va fi luata o decizie
Curtea de Apel București, așteptată să ia o decizie în dosarul preotului Visarion Alexa. Sursa foto: Colaj Fanatik

Miercuri, Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe definitiv în dosarul în care a fost condamnat preotul Visarion Alexa, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către o enoriașă.

ADVERTISEMENT

Verdict final în cazul preotului Visarion Alexa: Curtea de Apel, așteptată să se pronunțe miercuri

O enoriașă l-a acuzat pe Visarion Alexa de agresiune sexuală în primăvara anului 2022. Verdictul a fost contestat atât de victimă, cât și de preot. Femeia a depus plângerea împotriva preotului în iulie 2022.

Acesta era, la momentul respectiv, paroh al Bisericii “Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală. În spațiul public a izbucnit un scandal, iar preotul s-a autosuspendat de la slujire. Duhovnicul a susținut că el și enoriașa aveau o relație de prietenie.

ADVERTISEMENT

Inițial, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după care el și femeia care a depus plângerea au contestat măsura. Procesul a avut mai multe amânări după ce a ajuns pe rolul Curții de Apel București anul trecut, în iulie.

Judecătorii nu au ajuns la un consens în legătură cu sentința, astfel că în aprilie 2025 a fost repusă pe rol pentru reluarea judecății în complet de divergență. Părintele Visarion Alexa a mărturisit, în fața noului complet, că regretă situația, pledând pentru achitare, potrivit news.ro.

ADVERTISEMENT
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi...
Digi24.ro
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR

Pronunțarea în cazul său a fost amânate de mai multe ori, la termenele ulterioare ale procesului, dar miercuri, 20 august, urmează să fie luată o decizie. Potrivit deciziei primei instanțe, părintele este obligat să îi plătească părții vătămate daune materiale de 2.700 de lei, dar și daune morale în valoare de 35.000 de lei.

ADVERTISEMENT
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul...
Digisport.ro
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez

Ce spunea avocata preotului

Potrivit avocatei preotului, acesta ar fi avut o relație de prietenie cu victima. Cei doi ar fi comunicat adesea, iar în aprilie 2022 s-ar fi petrecut incidentul. Avocata a mai adăugat că femeia a depus plângerea în ultima zi în care putea face acest lucru.

“Relaţia de duhovnic a fost dublată de o relaţie de prietenie, partea vătămată recunoaşte acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele şi în această relaţie, pe fondul acelei prietenii şi abordări personale, a intervenit şi acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relaţie foarte profundă.

ADVERTISEMENT

A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil”, spunea avocata părintelui Visarion Alexa.

Aceasta a mai spus că între cei doi a fost o discuție, “nu neapărat o agresiune”. Incidentul respectiv ar fi avut loc chiar în timpul spovedaniei, după cum au precizat surse apropiate anchetei.

Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii...
Fanatik
Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii au descins la biroul edilului și la alte cinci adrese Update
Valul de căldură revine în București și în alte 11 județe. ANM a...
Fanatik
Valul de căldură revine în București și în alte 11 județe. ANM a emis un cod galben de caniculă
Cei doi tineri spulberați de TIR pe A1 aveau 13, respectiv 15 ani....
Fanatik
Cei doi tineri spulberați de TIR pe A1 aveau 13, respectiv 15 ani. Motivul pentru care s-ar fi sinucis: „S-au îmbrățișat și au sărit”. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andreea Stanaringa
Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
Parteneri
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia...
iamsport.ro
Florin Prunea s-a enervat în platou: 'Cine e maimuțoiul ăsta să se ia de mine?! A făcut numai la comandă totul, nu știe pe ce lume trăiește cârnatul ăsta'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!