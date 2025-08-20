Curtea de Apel București va da verdictul în cazul preotului Visarion Alexa, condamnat pentru abuz. Când va fi luată o decizie

Miercuri, Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe definitiv în dosarul în care a fost condamnat preotul Visarion Alexa, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după ce a fost acuzat de agresiune sexuală de către o enoriașă.

O enoriașă l-a acuzat pe Visarion Alexa de în primăvara anului 2022. Verdictul a fost contestat atât de victimă, cât și de preot. Femeia a depus plângerea împotriva preotului în iulie 2022.

Acesta era, la momentul respectiv, paroh al Bisericii “Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală. În spațiul public a izbucnit un scandal, iar preotul s-a autosuspendat de la slujire. Duhovnicul a susținut că el și enoriașa aveau o relație de prietenie.

Inițial, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, după care el și femeia care a depus plângerea au contestat măsura. Procesul a avut mai multe amânări după ce a ajuns pe rolul Curții de Apel București anul trecut, în iulie.

Judecătorii nu au ajuns la un consens , astfel că în aprilie 2025 a fost repusă pe rol pentru reluarea judecății în complet de divergență. Părintele Visarion Alexa a mărturisit, în fața noului complet, că regretă situația, pledând pentru achitare, potrivit .

Pronunțarea în cazul său a fost amânate de mai multe ori, la termenele ulterioare ale procesului, dar miercuri, 20 august, urmează să fie luată o decizie. Potrivit deciziei primei instanțe, părintele este obligat să îi plătească părții vătămate daune materiale de 2.700 de lei, dar și daune morale în valoare de 35.000 de lei.

Ce spunea avocata preotului

Potrivit avocatei preotului, acesta ar fi avut o relație de prietenie cu victima. Cei doi ar fi comunicat adesea, iar în aprilie 2022 s-ar fi petrecut incidentul. Avocata a mai adăugat că femeia a depus plângerea în ultima zi în care putea face acest lucru.

“Relaţia de duhovnic a fost dublată de o relaţie de prietenie, partea vătămată recunoaşte acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele şi în această relaţie, pe fondul acelei prietenii şi abordări personale, a intervenit şi acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relaţie foarte profundă.

A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil”, spunea avocata părintelui Visarion Alexa.

Aceasta a mai spus că între cei doi a fost o discuție, “nu neapărat o agresiune”. Incidentul respectiv ar fi avut loc chiar în timpul spovedaniei, după cum au precizat surse apropiate anchetei.