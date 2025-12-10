Curtea de Conturi a decis: primele de 500.000 de euro ale angajaților Federației de Canotaj sunt ilegale! Reacția Elisabetei Lipă

ADVERTISEMENT

Curtea de Conturi a realizat un control în urma căruia a luat o decizie clară: primele de 500.000 de euro ale angajaților de la Federația Română de Canotaj sunt ilegale. Răspunsul Elisabetei Lipă este așteptat după orele prânzului.

Un scandal imens a izbucnit în urma rezultatelor excepționale ale canotorilor români de la ultima ediție a Jocurilor Olimpice. În presă au apărut diferite informații despre primele pe care angajații Federației Române de Canotaj le-au primit.

Suma totală s-ar fi ridicat la un nivel uriaș, de 500.000 de euro, iar fiecare angajat, inclusiv ospătarii și paznicii, ar fi urmat să primească prime între 200 și 10.000 de euro. Mai mult decât atât, La acea vreme, Elisabeta Lipă a susținut că aceste lucruri ar fi reprezentat doar o simulare.

Curtea de Conturi a realizat un control și a stabilit că aceste prime nu au avut o bază legală, iar acum ar putea sesiza ANAF sau Parchetul pentru a demara o anchetă. Elisabeta Lipă a fost contactată de și a spus că va reveni cu un răspuns după orele prânzului asupra acestui subiect.

Ce a transmis Federația Română de Canotaj printr-un comunicat

La scurt timp de la controlul Curții de Conturi a României, Federația Română de Canotaj a transmis un comunicat prin care a explicat că va fi disponibilă pentru clarificări și că își întărește angajamentul de a acorda respectul cuvenit sportivilor și personalului:

„Federația Română de Canotaj transmite public disponibilitatea de a clarifica, alături de COSR și Curtea de Conturi a României, procedurile de premiere a sportivilor și a personalului după performanțele olimpice istorice. Baza legală se regăsește în prevederile HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitatea sportivă, fiind dublată de rezultatele dincolo de orice posibile contestări și fiind recunoscută ca atare după aproape 20 de ani de aplicare a acestor proceduri.

Federația Română de Canotaj, care a sărbătorit, recent, un secol de activitate, își întărește angajamentul de a omagia și acorda respectul cuvenit atât sportivilor, cât și personalului alături de care România a cucerit 46 de medalii olimpice – 22 de aur, 15 de argint și 9 de bronz, la care se adaugă sute de medalii mondiale și europene”, a transmis FRC.

David Popovici nu și-a primit banii pentru performanțele de la Singapore

În timp ce personalul Federației Române de Canotaj este anchetat pentru primirea unor prime de sute de mii de euro, David Popovici a recunoscut de curând că banii în urma celor mai recente performanțe ale sale întârzie să fie primiți. iar talentatul înotător a discutat pe baza acestui subiect:

„Cred că din vara anului trecut sunt în aceeași situație (n.r. nu am primit banii), dar sper și pentru mine și pentru ceilalți sportivi să se rezolve situația. Nu știu exact ce ar trebui făcut sau ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și mereu voi spune că sportul este cel mai mare ambasador al țării și că trebuie să fie o prioritate națională. Cred că am avea cu toții de câștigat dacă s-ar pune mai mult accent pe sport”, a spus David Popovici, printre altele, la Gala „#BeActive – 10 ani de mișcare, energie și unitate europeană”, organizată de ANS.