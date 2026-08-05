Curtea de Conturi a făcut prăpăd la Federația Română de Taekwondo! Unde s-au evaporat banii de la Agenția Națională pentru Sport

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Curtea de Conturi a României a formulat una dintre cele mai severe concluzii posibile în urma unui audit de conformitate desfășurat la Federația Română de Taekwondo WT (FRT WT). Pentru perioada 2024-2025, auditorii au emis o „concluzie contrară”, apreciind că modul în care federația a utilizat fondurile publice s-a caracterizat prin abateri de la legalitate și regularitate „semnificative și generalizate”. Președintele federației, Constantin Aportol, susține că raportul este unul eronat și a fost contestat în justiție, conform unui răspuns pentru FANATIK.

Finanțări publice anuale de la ANS de 2,2 milioane de lei

Raportul de audit, consultat de FANATIK, a identificat un număr mare de nereguli privind cheltuirea banilor proveniți de la Agenția Națională pentru Sport (ANS), de la plăți considerate nelegale și contracte atribuite fără respectarea regulilor achizițiilor publice până la utilizarea gratuită a unui teren aparținând domeniului public și deficiențe în evidența contabilă.

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În rezumatul raportului, Curtea de Conturi precizează că auditul a urmărit modul de utilizare a fondurilor publice de către Federația Română de Taekwondo WT în perioada 2024-2025. Concluzia este una fără echivoc: probele de audit au determinat emiterea unei concluzii contrare, deoarece au fost identificate numeroase încălcări ale legislației privind administrarea banilor publici.

Potrivit raportului, în perioada analizată federația a beneficiat de finanțări de la Agenția Națională pentru Sport în valoare de 2,21 milioane de lei în 2024 și 2,25 milioane de lei în 2025, fonduri care au constituit obiectul verificărilor Curții de Conturi. În total, federația a primit 4,45 milioane de lei. Federația Română de Taekwondo WT este condusă de Constantin Apostol. Despre buget, acesta a spus pentru FANATIK, că taekwondo este o disciplină olimpică, iar bugetul federației este mai mic decât al multor alte federații neolimpice. În România sunt peste 500 de practicanți ai acestei discipline, iar lotul olimpic cuprinde 18 sportivi.

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Taekwondo este o artă marțială originară din Coreea de Sud, devenită sport olimpic oficial la Jocurile de la Sydney din 2000. Denumirea poate fi tradusă drept „calea piciorului și a pumnului”. În competițiile WT, sportivii poartă echipament electronic de protecție și punctează în special prin lovituri de picior aplicate pe trunchi sau la cap. Meciurile sunt împărțite în reprize, iar loviturile rotative primesc punctaj suplimentar. Disciplina include lupta – kyorugi – și demonstrațiile tehnice numite poomsae.

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Nereguli de jumătate de aproape 700.000 de lei

Controlul Curții de Conturi la Federația Română de Taekwondo WT a găsit nereguli de aproape 685.000 de lei din fonduri publice, în perioada 2024-2025. „Am contestat acest raport, cred că este greșit. Sigur am respectat legislația privind patrimoniul public. Aici e sigur. Dacă am bugetat cheltuieli la un alt capitol contabil decât cel legal, aici va decide instanța. Noi am atacat acest raport pe care îl considerăm incorect”, a spus pentru FANATIK, președintele federației.

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Cea mai mare sumă, 363.270 lei, vine din plăți nelegale către Tiny Businees Group SRL, firmă care a facturat cazare fără să aibă autorizația legală pentru acest tip de servicii. Alte 182.005 lei reprezintă plăți și viramente bancare nejustificate, iar 54.311,73 lei sunt venituri încasate necuvenit din închirierea unui teren public primit în folosință gratuită. Restul sumei provine din cheltuieli neeligibile: 41.971 lei pentru competiții fără avizul Agenției Naționale pentru Sport, 33.402 lei utilități facturate fără bază legală și 9.777 lei cazare plătită în plus. Curtea de Conturi a cerut restituirea integrală a banilor.

Servicii de cazare și masă considerate nelegale

Una dintre cele mai importante constatări privește contractele încheiate cu societatea Tiny Business Group SRL pentru servicii de cazare și masă. Auditorii au reținut că „federația a efectuat plăți considerate nelegale pentru astfel de servicii, iar societatea nu deținea toate autorizările necesare desfășurării activității”. În plus, Curtea de Conturi arată că au fost identificate diferențe între serviciile contractate și cele efectiv facturate, precum și deficiențe privind documentele justificative.

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Federația a comunicat, conform datelor din raportul Curții de Conturi, că furnizorul „a depus ulterior la Registrul Comerțului documentele pentru includerea codului CAEN aferent serviciilor de cazare, și a confirmat că a actualizat procedura internă de verificare a obiectului de activitate al furnizorilor înainte de contractare. La conciliere a prezentat o ofertă din 2025 care a dus la recalcularea sumei (de la 366.670 la 363.270 lei), dar nu a transmis documente care să justifice calculul eronat al zilelor de masă – argumentele nu au fost reținute de audit”.

Pentru Tiny Businees Group, federația a confirmat depășirea pragului legal (270.120 lei) și a întocmit abia în timpul misiunii de audit documentele lipsă pentru 2024. În schimb, pentru 2025 a transmis documentele semnate de președinte. Pentru Complex Hotelier Edmond & Cosmos, a invocat o „omisiune administrativă” pentru lipsa ofertelor comparative, fără să prezinte nici oferta furnizorului contractat.

O altă constatare vizează plata unor servicii turistice prin intermediul societății Nouta Tours ANS SRL. Curtea de Conturi apreciază că federația a utilizat în mod nelegal fonduri publice pentru astfel de cheltuieli și recomandă restituirea către Agenția Națională pentru Sport a sumei de 97.771 de lei, împreună cu accesoriile legale. Federația susține că „suma a fost stornată de societate”, dar nu a prezentat dovada restituirii banilor în contul de fonduri publice. Raportul recomandă recuperarea sumelor considerate nelegale, împreună cu accesoriile prevăzute de lege.

Utilități plătite pentru o sală închiriată

Raportul consemnează și plata unor cheltuieli cu utilitățile aferente unei săli utilizate pentru activitatea federației. În opinia Curții de Conturi, „aceste cheltuieli, în valoare de 33.402 lei, au fost suportate din fonduri publice fără respectarea condițiilor prevăzute de legislație, fiind recomandată recuperarea integrală a sumelor”. Federația a invocat HG 310/2003, Legea 69/2000 și Codul civil, „susținând că are dreptul la aceste cheltuieli”. Experții Curții de Conturi au respins argumentul: actele invocate vizează sediul primit gratuit, nu utilitățile spațiilor închiriate pentru activitatea proprie.

Auditorii au analizat și modul în care au fost decontate participările la competiții internaționale. În raport se arată că „federația a suportat din fonduri publice 41.971 lei pentru participarea la două competiții externe, fără respectarea tuturor condițiilor prevăzute de contractele de finanțare și de legislația aplicabilă”.

Federația a susținut că „participarea a fost impusă de modificări obiective ale calendarului sportiv internațional și că s-a încadrat în bugetul aprobat, deci fără afectarea legalității”. Auditorii a respins aceste argumente: contractul permite cheltuieli doar pentru competițiile din Anexa 1, orice modificare necesitând aviz ANS și act adițional.

Teren public folosit gratuit

Una dintre cele mai importante constatări privește un teren aparținând domeniului public. Potrivit auditorilor, WT a beneficiat de folosința gratuită a unui teren, deși contractul de închiriere prevedea plata unei chirii către stat. Curtea de Conturi apreciază că federația a obținut un avantaj patrimonial prin neplata chiriei și recomandă recuperarea către stat a sumei de 54.311,73 lei, reprezentând chiria neîncasată în perioada 2024-2025, împreună cu accesoriile aferente.

Federația a cerut, conform datelor depuse la Curtea de Conturi, „revocarea în totalitate a observației de audit, fără să depună documente care să o susțină”. Cu toate acestea, raportul subliniază că această situație creează inclusiv riscuri privind protejarea patrimoniului public.

Constantin Apostol ne-a precizat că „federația a primit acest teren sub formă gratuită, așa cum e sensul de dicționar. Noi am făcut o asociere pentru a dezvolta baza. Am făcut dintr-un fost restaurant care era în domeniul privat, restaurant care nu era deschis, o baza olimpică. Sportivii dorm, mănâncă și să antrenează acolo. Se poate verifica. Auditorii, fără să stea de vorbă cu aceștia, au decis că acolo nu stau sportivi. Ce pot să fac eu decât să contest această concluzie. Nu cred că nu putem câștiga această dispută, pentru că dacă nu acționam corect, nu puteam intabula baza, așa cum am făcut-o”, ne-a mai explicat Constantin Apostol.

Plăți și transferuri fără documente justificative

Capitolul referitor la evidența financiară cuprinde unele dintre cele mai grave constatări. Auditorii au identificat:

plăți nejustificate în valoare de 69.876 lei;

transferuri nejustificate din fonduri publice în valoare de 52.192 lei;

viramente fără documente justificative în cuantum de 38.963 lei;

alte plăți considerate nelegale, în valoare de 182.005 lei.

Federația a transmis documente de tip „corecție notă justificativă” prin care a realocat retroactiv cheltuielile, încercând să le recompenseze cu bani din venituri proprii. Auditul a respins: nu pot fi acceptate justificări noi care schimbă informațiile deja raportate către ANS. Curtea de Conturi apreciază că „utilizarea conturilor bancare și modul de evidențiere a acestor operațiuni nu au respectat cerințele impuse prin contractele de finanțare și legislația financiar-contabilă”.

Măsuri dispuse

În scrisoarea transmisă conducerii Federației Române de Taekwondo WT, Curtea de Conturi stabilește, pentru majoritatea măsurilor, un termen de șase luni pentru implementare.

Printre obligațiile impuse, conform concluziilor consultate de FANATIK, se numără considerate nelegale, reorganizarea evidenței contabile, respectarea procedurilor de achiziții publice și efectuarea auditului financiar al situațiilor anuale.

Reamintim că președintele federației, Constantin Apostol, a transmis pentru FANATIK că a contestat deja acest raport al Curții de Conturi, iar instanța va decide cine are dreptate.

La cea mai recentă competiție continentală majoră, Campionatul European de seniori de la München, din mai 2026, România nu a obținut medalii. Cele mai bune rezultate au fost două locuri 5: Tristan Scutaru, la categoria de 58 kg, și Laurențiu Snacov, la 80 kg. Scutaru l-a învins pe azerul Gashim Magomedov, vicecampion olimpic la Paris. România nu a avut reprezentanți la taekwondo la JO Paris 2024.