Sport

Curtea Supremă a Statelor Unite a interzis femeile transgender în competițiile sportive feminine! Donald Trump a reacționat imediat: „O mare victorie”

Curtea Supremă a SUA a luat o decizie așteptată de mult timp de președintele Donald Trump, care a sărbătorit pe rețelele sociale după ce a aflat vestea.
Bogdan Mariș
30.06.2026 | 20:33
Curtea Suprema a Statelor Unite a interzis femeile transgender in competitiile sportive feminine Donald Trump a reactionat imediat O mare victorie
breaking news
Curtea Supremă din SUA a decis că sportivele transgender nu pot concura în competițiile școlare și universitare, iar Donald Trump (80 de ani) a fost extrem de încântat. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Curtea Supremă a SUA a decis marți, 30 iunie, că statele americane pot interzice femeilor transgender să participe în competițiile sportive feminine organizate de școli și universități. Astfel, legile adoptate cu privire la aceste cazuri în Virginia de Vest și Idaho au fost validate, iar decizia l-a încântat pe președintele Donald Trump (80 de ani), care a reacționat imediat pe rețelele sociale.

Curtea Supremă a SUA, decizie majoră. Femeile transgender, interzise în competițiile feminine

Legile din Idaho și Virginia de Vest au fost contestate în instanță de două sportive transgender, care au susținut că interdicțiile impuse încalcă garanțiile constituționale privind egalitatea de tratament și prevederile legislației federale privind drepturile civile. Curtea Supremă a respins însă aceste argumente și a validat legile, care precizează că statele „pot determina eligibilitatea pentru competiţiile feminine pe baza sexului biologic”. Decizia se aplică momentan doar statelor Idaho și Virginia de Vest, ambele conduse de republicani, însă ar putea avea un impact mult mai larg, deoarece în alte 25 de state există legi similare.

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„Toți cei nouă judecători din instanță au decis că interdicțiile statului nu încalcă o lege a drepturilor civile numită Titlul IX, care interzice discriminarea pe criterii de sex în școli. Însă judecătorii au fost împărțiți pe criterii ideologice cu privire la ideea că interdicțiile contravin garanției celui de-al 14-lea amendament constituțional privind protecția egală în fața legii. Cei șase judecători conservatori au susținut că acestea nu încalcă prevederile constituției, dar cei trei judecători liberali nu au fost de acord”, au notat cei de la BBC.

Cum a reacționat Donald Trump după decizia privind femeile transgender

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a militat de-a lungul timpului, inclusiv în campania din 2024, pentru ca femeile transgender să fie interzise în competițiile feminine, așadar decizia luată de Curtea Supremă a reprezentat un motiv de sărbătoare. „MARE VICTORIE: Curtea Supremă a Statelor Unite tocmai a HOTĂRÂT CĂ BĂRBAȚII NU POT CONCURA ÎN SPORTURILE FEMININE.

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Wow! Această decizie elimină acea situație ridicolă!!!”, a transmis președintele SUA pe platforma sa, Truth Social, conform independent.co.uk. Donald Trump a fost implicat, alături de administrația sa, în mai multe controverse privind Cupa Mondială din această vară, în mod special cu privire la situația naționalei din Iran.

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