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Grenoble Foot 38 s-a impus, în etapa 10 din Campionatul Național sub 17 ani, în fața lui Olympique Lyon, 1-0. Duelul a fost lipsit de spectaculozitate, însă actul sportiv a fost cu adevărat umbrit din cauza incidentelor întâmplate la finalul partidei.

Un grup de suporteri i-a bătut pe juniorii lui Olympique Lyon

Pe parcursul meciului de la Grenoble, un jucător al lui Olympique Lyon a fost jignit constant de un grup de suporteri tineri ai gazdelor. După fluierul final, exasperat de injuriile aduse, fotbalistul echipei de pe Stade Gerland s-a îndreptat spre grupul de suporteri pentru a le cere explicații. Decizia fotbalistului la Grenoble.

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Tinerii suporteri i-au aplicat mai multe lovituri la cap fotbalistului, dar și colegilor săi de la Olympique Lyon care i-au sărit în ajutor. Atacatorii i-au amenințat cu moartea pe tinerii fotbaliști ai lui OL. Potrivit publicației locale , printre suporterii care se afla un tânăr înarmat cu un cuțit, iar altul care le-a arătat jucătorilor că are pistol. Până în acest moment, nu se cunoaște dacă arma era adevărată sau doar o replică.

Organizatorii au chemat de urgență poliția pentru a restabili ordinea în incinta complexului. Totuși, până la momentul în care a ajuns primul echipaj, tinerii ce au semănat haos în complexul lui Grenoble Foot au fugit. Aceștia ar fi luat trotinete electrice și s-ar fi dispersat prin oraș, fără ca poliția să le poată da de urmă.

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Președintele lui Grenoble a intervenit în scandal

După incidentele de la meciul Grenoble Foot U17 – Olympique Lyon U17, 1-0, președintele echipei de pe Stade des Alpes, a criticat dur violența de care a dat dovadă grupul de suporteri ai echipei sale. Ladjel Guebbabi consideră gesturile a fi incalificabile și a delimitat încăierarea de valorile și modul de operare al academiei lui Grenoble Foot.

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”Clubul condamnă în termenii cei mai fermi toate comportamentele și acțiunile violente contrare valorilor fundamentale ale sportului care au avut loc după acest meci. Grenoble Foot 38 dorește să se disocieze complet de aceste acțiuni, care nu reflectă în niciun fel valorile, principiile educaționale și mentalitatea pe care clubul nostru se străduiește să le insufle membrilor săi în fiecare zi. (…) Nicio rivalitate sportivă, niciun rezultat și nicio circumstanță nu poate justifica un astfel de comportament

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Dorim să clarificăm faptul că meciul s-a desfășurat în condiții bune pe teren. Evenimentele regretabile la care am fost martori s-au produs abia după meci, în afara terenului. Persoane fără nicio legătură cu clubul au fost responsabile pentru incidente, iar clubul își rezervă dreptul de a depune o plângere penală pentru ca adevărul despre aceste acțiuni să fie aflat. Grenoble Foot 38 dorește, de asemenea, să își exprime sprijinul și solidaritatea deplină cu Olympique Lyonnais, jucătorii și personalul său în urma acestor evenimente regretabile”, a spus Ladjel Guebbabi, președintele celor de la Grenoble, printr-un comunicat emis pe .