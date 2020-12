Cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, eliminat de la Chefi la Cuțite. A gătit un preparat care i-a șocat pe jurați

Florin Dumitrescu se confruntă cu o altă pierdere dureroasă în cadrul emisiunii culinare „Chefi la cuțite”. Un alt concurent important din echipa sa a părăsit competiția.

La scurt timpul după ce l-a pierdut pe bucătarul Vincent Lointier, unul dintre cei mai buni concurenți, Florin Dumitrescu are parte de încă o lovitură în cadrul competiției difuzate pe Antena 1.

Spre surprinderea tuturor, concurentul eliminat în ediția 38 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost chiar Alberto Chelu, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu.

Cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, Alberto Chelu, eliminat de la Chefi la Cuțite

După ce a primit cel mai mic punctaj la proba de gătit, la duel, bucătarul Alberto Chelu a părăsit sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, spre dezamăgirea lui Florin Dumitrescu și spre uimirea celorlalți chefi și a concurenților, chiar din cauza unei supe.

Concurentul a gătit o supă de porumb care, din păcate, a fost dur criticată de jurați. Cei trei chefi au spus că supa nu a avut consistența necesară, nu a fost fluidă, părând mai mult un piure. Eliminarea acestuia a fost un șoc pentru toată lumea, ultimii doi concurenți au fost Kani, de meserie frizer, care a luat 9 puncte și Alberto, care a luat 7 puncte.

,,Alberto pleacă acasă pe o greșeală copilărească din partea lui, de textură. Greșeală care nu a scăpat netaxată de unul dintre ei.”, a spus chef Florin Dumitrescu.

,,Eu pe Alberto îl vedeam în finală.”, a declarat Paul Maxim.

Alberto Chelu a fost primul concurent din echipa lui Chef Florin Dumitrescu, după ce a primit cuțitul de aur. Bucătarul a venit în concurs însoțit de soția sa și a făcut furori cu preparatul său: a pregătit cod poșat, edamame, piure de mazăre și fenicul. Fermecat de preparatul său, Chef Florin Dumitrescu a considerat că Alberto are un potențial care nu trebuie irosit, așa că nu a ezitat să-i dea acestuia cuțitul de aur.

Îndrăgitul concurent a fost fotbalist înainte de a-și descoperi pasiunea pentru bucătărie. Bucătarul s-a născut în Pitești și a performat timp de 2 ani la Dacia Mioveni în perioada 2004-2006, în Liga 2.

„Am jucat fotbal, de la 10 ani. Am jucat la Dacia Mioveni în Divizia B. Eram atacant și am înscris ceva goluri. Am promovat în prima divizie, dar nu am apucat să joc. Cei de acolo au vrut să mă împrumute la altă echipă, iar eu nu am vrut, fiind încăpățânat. Am vrut să-mi iau actele și să încetez contractul. Am fost în Spania și Elveția, dar m-am întors acasă. Am ales bucătăria pentru că îmi place să gătesc. Acum lucrez în Anglia, într-un local cu specific franțuzesc”, a spus Alberto Chelu la începutul competiției.