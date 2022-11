Cutremur cu magnitudine peste 5 în Grecia. Afectată a fost insula Evia

Un cutremur cu magnitudinea peste 5 s-a produs marţi seară pe insula grecească Evia.

Datele preliminare indică faptul că seismul a avut magnitudinea de 5.1. până în Atena. Nu au existat rapoarte imediate privind victime sau pagube materiale importante.

Seismul de noaptea trecută s-a produs la ora 22:06 în sud-estul insulei Evia, potrivit Institutului Geodinamic din Atena.

Epicentrul său a fost semnalat la 57 km nord-est de Atena, potrivit Centrului seismologic european-mediteranean. Adâncimea sa a fost estimată inițial la 2 km.

Acest seism a fost precedat de un altul cu magnitudinea 4.8 produs la ora 6:32 dimineața. Acesta a avut aproximativ același epicentru, la aproximativ 58 de kilometri nord-est de Capitala Greciei.

A fost o noapte grea pentru locuitorii din Evia. În zonă s-au înregistrat 4 replici în doar o jumătate de oră.

”Nu știm dacă seismul cu magnitudinea 5.1 nu va fi urmat de altul, mai puternic. Toate scenariile sunt posibile și de aceea este necesară o bună evaluare a datelor”, a spus seismologul Gerasimos Papapdopoulos pentru publicația .

Regiunea elenă nu are un istoric seismic important, însă ”asta nu garantează că nu vom avea un cutremur major”, a mai avertizat Papapdopoulos.

Miercuri, toate școlile din sudul insulei vor fi închise. E vorba de cele din municipiul Kymi Aliveri și cele din Municipiul Karystos.

Dacă într-o primă fază nu s-au anunțat de marți noapte, ulterior au apărut informații privind o serie de probleme.

