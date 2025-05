Cutremur cu magnitudinea de 6, produs sâmbătă în Peru: „A fost resimțit până pe coasta centrală”

Un cutremur cu magnitudinea de 6 a avut loc sâmbătă în centrul statului Peru, provocând panică în rândul populației. Seimul a fost localizat la 23 de kilometri sud de Puquio, în provincia Lucanas, la o adâncime de 97 de kilometri, conform Institutului Geofizic de Stat din Peru. Momentan nu au fost raportate pagube.

Cutremur puternic în Peru

Deși epicentrul a fost într-o zonă muntoasă, până pe coasta centrală a țării. Hernando Tavera, directorul institutului, a declarat pentru un post de radio local că seismul a fost slab perceput la suprafață din cauza adâncimii mari la care s-a produs. „Este posibil să fi avut loc alunecări de teren pe unele drumuri, dar nu s-au raportat pagube în Puquio”, a explicat Tavera, menționând că autoritățile sunt atente și continuă monitorizarea regiunii afectate.

Pe de altă parte, Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ) a estimat inițial magnitudinea cutremurului la 6,1, cu o adâncime de doar 10 kilometri. Diferențele în estimări sunt frecvente în primele minute după producerea unui seism, până la stabilirea parametrilor oficiali,

Peru se află într-o zonă de intensă activitate seismică, fiind situat pe „Cercul de Foc” al Pacificului, unde plăcile tectonice se întâlnesc și generează frecvent cutremure de mare intensitate. Deocamdată, nu au fost anunțate întreruperi majore în rețelele de transport, electricitate sau comunicații în zona afectată. Cu toate acestea, echipele locale de intervenție sunt pregătite în cazul în care apar pagube în sate izolate sau pe traseele montane.

Peste 500 de cutremure în Peru de la începutul anului

În 2025, Peru s-a confruntat cu o activitate seismică intensă. Până la jumătatea lunii mai, au fost înregistrate peste 550 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 4 și 6 grade pe scara Richter. Totul are legătură cu mișcările dintre plăcile tectonice Nazca și sud-americană, o zonă cunoscută pentru frecventele ciocniri care produc, an de an, sute de seisme,

Pe 8 mai, de sud-vest a orașului Tumbes, urmat de replici, cea mai puternică atingând 5,2. Iar câteva zile mai târziu, pe 14 mai, un alt seism de 5,2 grade a fost detectat în apropiere de Sechura. Toate aceste evenimente arată cât de activă este zona din punct de vedere seismic și cât de importantă este monitorizarea continuă pentru protecția locuitorilor.

Cel mai puternic cutremur din istoria Peru s-a produs pe 13 august 1868, în Arica, cu o magnitudine estimată de 9,0 Mw, provocând un tsunami uriaș care a afectat inclusiv Hawaii și Japonia, și a dus la moartea a circa 25.000 de oameni. Alte două seisme majore care au provocat daune și decese uriașe au fost cutremurul Lima–Callao din 1746, care a distrus capitala și portul Callao, și tragedia din 1970, când cutremurul Ancash, de 7,9 Mw, a declanșat o alunecare de teren ce a îngropat orașul Yungay, provocând aproximativ 70.000 de victime.