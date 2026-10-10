Cutremur devastator în Panama! Toate activitățile sportive au fost suspendate

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Un cutremur extrem de puternic, cu o magnitudine estimată între 7,6 și 7,7 pe scara Richter a lovit Panama vineri, 9 octombrie 2026, la ora 12.56 locală (20.56 la București). Toate evenimentele sportive programate în weekend au fost anulate.

Seismul din Panama a avut 45 de replici, între care una de 6,6 grade

Seismul s-a produs în apropierea coastei sudice a țării, la o adâncime mică de aproximativ 10 kilometri. Evenimentul a provocat panică generală, evacuări masive în Panama City și a declanșat o alertă de tsunami pentru mai multe țări din regiune (Panama, Costa Rica, Columbia, Mexic și Chile).

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În urma seismului principal, au fost înregistrate peste 45 de replici, una dintre ele având o magnitudine semnificativă de 6,6. Au fost raportate clădiri avariate în mai multe localități. În orașul Penonomé, Biserica Sf. Ioan Baptist a suferit distrugeri extinse, iar o autostradă importantă de la vest de capitală a fost serios fisurată.

Mișcarea tectonică a fost atât de intensă încât a fost resimțită puternic în capitală și a determinat emiterea unor avertizări de tsunami de-a lungul coastelor din America Centrală și de Sud.

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Realizatorii unei emisiuni sportive au fugit din studio când erau live

Toate evenimentele sportive au fost suspendate în Panama în urma cutremurului puternic de vineri.

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Intensitatea cutremurului a fost atât de mare încât o emisiune sportivă a postului local Deportes RPC a fost întreruptă în direct, moderatorii fiind nevoiți să evacueze platoul de filmare în timp ce solul se zguduia.

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Toate activitățile considerate neesențiale sau care implică adunări mari de oameni în spații potențial vulnerabile din punct de vedere structural au fost puse pe pauză până când autoritățile de protecție civilă vor finaliza inspecțiile clădirilor și arenelor sportive.

Aeroportul din Panama City a fost închis

În același timp este cel mai intens eveniment tectonic care a lovit această regiune din 1951 până în prezent. Un alt seism major fusese înregistrat în 1991 (7,4 / 7,7 grade), dar epicentrul său a fost localizat în Costa Rica vecină.

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Cutremurul a provocat pagube materiale semnificative în mai multe regiuni din Panama, în special în provinciile centrale situate mai aproape de epicentru (precum Herrera, Los Santos, Veraguas și Coclé). Nu se știe câte victime sunt, dar există premise ca numărul acestora să fie foarte mic, deoarece epicentrul seismului a fost într-o zonă cu o densitate mică a populației și s-a produs în timpul zilei.

Chiar dacă clădirile zgârie-nori din capitala Panama City au rezistat bine din punct de vedere structural, autoritățile continuă evaluările pe teren. Cele mai importante pagube raportate includ: clădiri prăbușite și avariate, case fisurate, pene masive de current, perturbări în transporturi.

Aeroportul Internațional Tocumen, un nod aerian major în regiune, a suspendat temporar zborurile. În schimb, operațiunile prin Canalul Panama nu au fost afectate și se desfășoară normal. Estimările inițiale ale specialiștilor (USGS) sugerează că pierderile economice provocate de acest seism ar putea ajunge la un procent semnificativ din produsul intern brut al țării.