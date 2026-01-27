Cutremur după ultimele sondaje! „În două luni, Bolojan nu mai poate să iasă din casă. E mai rău ca la Revoluție!”

ADVERTISEMENT

Rezultatele ultimelor sondaje de opinie şi huiduielile la adresa lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan au fost subiect de discuţie în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”, unde Dumitru Dragomir a avertizat că politica guvernului a generat un val de ură în mediul online şi riscă să provoace şi tulburări de stradă.

„Reţelele de socializare înfirbântă minţile tuturor, inclusiv ale celor indecişi”

Dumitru Dragomir s-a declarat şocat de virulenţa atacurilor de pe reţelelor de socializare şi consideră că aceste manifestări din mediul online, la care se adaugă clipurile generate cu inteligenţa artificială, au puterea de a-i influenţa chiar şi pe cei indecişi.

„E dezastru. Dacă dai pe reţelele de socializare să vezi ce cântece au scos ăştia lui Nicuşor şi lui Bolojan, cu inteligența artificială! Oricât ai fi de tare, te satură la un moment dat. Mamă, ce blesteme sunt! În două luni de zile, Bolojan nu mai poate să iasă din casă! Dacă nu vine repede cădura, oamenii se îmbolnăvesc şi n-au bani de medicamente, el nu ajută pe nimeni, iese lumea în stradă şi va fi deranj. Mai rău ca la Revoluţie, pentru că reţelele de socializare înfirbântă minţile tuturor, inclusiv ale celor indecişi”, a spus Oracolul de la Bălceşti.

Dragomir: „Cel mai grav este că domnul Bolojan crede că face bine”

Referitor la huiduieliele de la Focşani şi Iaşi, la adresa lui Nicuşor Dan, împotriva preşedintelui nu din cauză că șeful statului ar fi decis luarea măsurilor de austeritate, ci pentru că vede în el un exponent al puterii. „Dar acum Nicuşor se disociază de Bolojan, ascultaţi ce spun eu! Cel mai grav din lume este că domnul Bolojan crede că face bine. Nu-mi place, pentru că ce e pe reţelele de socializare înfierbântă pe toată lumea. Ai bani, n-ai bani, porţi o ură nesfârşită. Pentru că dacă ai bani, te gândeşti: ‘Băi frate, îmi ia din munca mea’. N-ai bani, îţi spui: ‘Dom’le, mor de foame”, a explicat fostul şef al LPF.

Dragomir a comentat şi cred că ţara merge într-o direcţie greşită. El este de părere că această direcţie nu este neapărat din vina actualilor conducători. „Nu neapărat din cauza conducătorilor din România merge ţara într-o direcţie greşită. Din cauza UE şi în special a lui Macron şi al neamţului, Merz.

Noi trebuie să ne adaptăm la şmecherie, cum am făcut toată viaţa. Noi am fost cu două feţe, precum clătita. O întorci să se prăjească şi pe partea cealaltă. Trebuie să ţinem aproape de SUA, dar să nu ne îndepărtăm de Europa”, consideră Mitică Dragomir.