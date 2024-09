Cutremur în fotbalul românesc! AMFB a fost dizolvată de instanță! Victorie pentru contestarii lui Răzvan Burleanu

Seism în fotbalul românesc, dar mai ales în fotbalul bucureștean! AMFB (n.r. – Asociația Municipală de Fotbal București) a fost dizolvată, iar această decizie are toate motivele

AMFB a fost dizolvată de instanță! Alertă pentru Federația Română de Fotbal

Această decizie îi poate da dreptate lui Ștefan Popescu, .

ADVERTISEMENT

”Admite apelul. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că admite cererea principală formulată de petenta ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB RAPID BUCUREŞTI, precum şi cererea accesorie formulată în favoarea acestei părţi de către Asociaţia Fotbal Club Progresul Bucureşti, aceasta din urmă fiind utilă admiterii cererii principale.

Respinge, ce neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie formulată de către Fotbal Club Rapid 1923 SA în favoarea intimatei. Dispune radierea intimatei Asociaţia Municipală de Fotbal Bucureşti din Registrul asociaţiilor ţinut la instanţă.

ADVERTISEMENT

Numeşte în calitate de lichidator al intimatei pe CAPITAL EXPERT IPURL. Ia act că apelanta nu a solicitat cheltuieli de judecată în apel. Pronunţată astăzi, 26.09.2024, prin punerea la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei tribunalului”, se arată în decizia instanței.

Reacția constestarilor AMFB

Președintele AS FC Progresul București, Tudor Napoleon Spartacus Iacov, a declarat pentru FANATIK: ”AMFB va fi lichidat. Nu mai are dreptul să organizeze absolut nimic, nu mai are voie să încaseze bani, iar la AMFB sunt bani.

ADVERTISEMENT

Faptul că în toți anii ăștia nu și-au înscris membrii în Registrul special al Asociaților, exact ca și Federația Română de Fotbal, pentru că și FRF este în aceeași situație. Din 2001, AMFB n-a mers decât înainte cu ”lasă că noi ne descurcăm”.

În momentul acesta, instanța a constatat că AMFB nu are membrii afiliați, nu a făcut modificări de acte constitutive și a funcționat cu încălcări de normă de ordine publică.

ADVERTISEMENT

Problema cea mai gravă este că oamenii din fruntea AMFB, Marian Lumânare și Claudiu Baboia, se așteptau la acest verdict și, din ce știu eu, încearcă să facă altă asociație. Le transmit că nu o să mai facă nicio altă asociație, pentru că Asociația Fotbal Club București și cu Progresul București le va cere răspundere delictuală pentru faptul că ei au știut tot timpul de situația pe care au avut-o acolo și n-au făcut nimic.

În sprijinul de AMFB a venit Rapidul lui Dan Șucu, iar instanța le-a respins cererea de intervenţie.

O nouă Asociație Municipală de Fotbal București poate fi înființată după ce va fi lichidată actuala AMFB”.

Știre în curs de actualizare…