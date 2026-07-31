Cutremur în fotbalul românesc! Fosta echipă din SuperLiga se retrage din Liga 2, cu o zi înainte de primul meci. Cine îi va lua locul

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Fotbalul sibian trece prin clipe foarte grele. FC Hermannstadt, echipa ce a reprezentat orașul din Ardeal în ultimii ani pe prima scenă a fotbalului românesc, se retrage din competiție cu o zi înainte de debutul în Liga a II-a, anunță Federația Română de Fotbal a trimis deja o invitație pentru ca o altă echipă să îi ia locul.

FC Hermannstadt se retrage din Liga a II-a! Cine va fi echipa care îi va lua locul

În urmă cu doar câteva minute, FC Hermannstadt a trimis o notificare oficială către Federația Română de Fotbal prin care își anunță retragerea din competiție, asta la două luni contra lui FC Voluntari, și cu doar o zi înainte de debutul în Liga a II-a.

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Federația Română de Fotbal pregătește trimiterea unei invitații pentru o echipă care să-i ia locul, iar aceasta va fi CSM Olimpia Satu Mare, FC Hermannstadt ar fi trebuit să joace mâine, 1 august, contra celor de la CSC Dumbrăvița, însă partida va fi reprogramată pentru miercuri, 5 august, când Olimpia Satu Mare îi va întâlni pe bănățeni.

Indiciile care duceau la decizia lui FC Hermannstadt de a se retrage din competiție

În ultimii ani, FC Hermannstadt s-a confruntat cu probleme serioase din punct de vedere financiar, deși a reușit să vândă câțiva jucători în străinătate pe sume importante. Retrogradarea în liga secundă și privarea de banii din drepturile de televizare i-au adus pe sibieni într-un punct critic, iar toate indiciile duceau către o astfel de decizie.

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Cu câteva săptămâni înainte de startul sezonului, Cristi Neguț, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai sibienilor, a vorbit despre situația incertă din interiorul clubului: „Nu știm nimic! Nu am fost anunțați când ne reunim sau ce jucători rămânem la Liga 2. Nici nu știm ce antrenor avem. E destul de târziu, clubul trebuia să ne anunțe ceva concret. Am discutat cu Claudiu Rotar și mi-a zis că se vede cu Ștefan Băcilă și până luni (n.r. 29 iunie) o să ne anunțe decizia clubului. Aștept și eu acum, să vedem.

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Dacă clubul mă ține la Liga 2, rămân să îmi fac treaba, dacă nu, îmi caut în altă parte, nu duc lipsă de oferte. A fost un an foarte rău, am tot sperat să o scoatem la capăt la baraj, dar mai eram 13-14 jucători valizi”, spunea Cristi Neguț pentru oradesibiu.ro, în urmă cu aproximativ o lună.