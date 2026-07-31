Sport

Cutremur în fotbalul românesc! Fosta echipă din SuperLiga se retrage din Liga 2, cu o zi înainte de primul meci. Cine îi va lua locul

Cu o zi înainte de primul meci oficial, fosta echipă din SuperLiga României s-a retras din competiție. Iată cine a primit invitație din partea FRF pentru a-i lua locul
Ciprian Păvăleanu
31.07.2026 | 10:47
Cutremur in fotbalul romanesc Fosta echipa din SuperLiga se retrage din Liga 2 cu o zi inainte de primul meci Cine ii va lua locul
breaking news
FC Hermannstadt se retrage din Liga a II-a. Foto: Colaj FANATIK
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Fotbalul sibian trece prin clipe foarte grele. FC Hermannstadt, echipa ce a reprezentat orașul din Ardeal în ultimii ani pe prima scenă a fotbalului românesc, se retrage din competiție cu o zi înainte de debutul în Liga a II-a, anunță jurnalistul Emanuel Roșu. Federația Română de Fotbal a trimis deja o invitație pentru ca o altă echipă să îi ia locul.

FC Hermannstadt se retrage din Liga a II-a! Cine va fi echipa care îi va lua locul

În urmă cu doar câteva minute, FC Hermannstadt a trimis o notificare oficială către Federația Română de Fotbal prin care își anunță retragerea din competiție, asta la două luni după ce a pierdut barajul de menținere în SuperLiga României, contra lui FC Voluntari, și cu doar o zi înainte de debutul în Liga a II-a.

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Federația Română de Fotbal pregătește trimiterea unei invitații pentru o echipă care să-i ia locul, iar aceasta va fi CSM Olimpia Satu Mare, formație proaspăt retrogradată în Liga a III-a. FC Hermannstadt ar fi trebuit să joace mâine, 1 august, contra celor de la CSC Dumbrăvița, însă partida va fi reprogramată pentru miercuri, 5 august, când Olimpia Satu Mare îi va întâlni pe bănățeni.

Indiciile care duceau la decizia lui FC Hermannstadt de a se retrage din competiție

În ultimii ani, FC Hermannstadt s-a confruntat cu probleme serioase din punct de vedere financiar, deși a reușit să vândă câțiva jucători în străinătate pe sume importante. Retrogradarea în liga secundă și privarea de banii din drepturile de televizare i-au adus pe sibieni într-un punct critic, iar toate indiciile duceau către o astfel de decizie.

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Cu câteva săptămâni înainte de startul sezonului, Cristi Neguț, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști ai sibienilor, a vorbit despre situația incertă din interiorul clubului:  „Nu știm nimic! Nu am fost anunțați când ne reunim sau ce jucători rămânem la Liga 2. Nici nu știm ce antrenor avem. E destul de târziu, clubul trebuia să ne anunțe ceva concret. Am discutat cu Claudiu Rotar și mi-a zis că se vede cu Ștefan Băcilă și până luni (n.r. 29 iunie) o să ne anunțe decizia clubului. Aștept și eu acum, să vedem.

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Dacă clubul mă ține la Liga 2, rămân să îmi fac treaba, dacă nu, îmi caut în altă parte, nu duc lipsă de oferte. A fost un an foarte rău, am tot sperat să o scoatem la capăt la baraj, dar mai eram 13-14 jucători valizi”, spunea Cristi Neguț pentru oradesibiu.ro, în urmă cu aproximativ o lună.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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