Sport

Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare

Existau speranţe că Liga Naţională de handbal feminin va avea numărul complet de 14 echipe, dar una dintre formaţii a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare.
Marian Popovici
22.07.2026 | 18:00
Cutremur in Liga Nationala Clubul a anuntat Federatia ca se retrage din cauza problemelor financiare
EXCLUSIV FANATIK
Cutremur în Liga Naţională! Clubul a anunţat Federaţia că se retrage din cauza problemelor financiare, Sursa: sportpictures.eu
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Liga Naţională de handbal feminin va începe din nou în formulă incompletă, cu 13 echipe, după ce una dintre formaţii a notificat Federaţia Română de Handbal că nu va putea lua startul în noua ediţie a campionatului.

Ştiinţa Bucureşti s-a retras din Liga Naţională!

FANATIK a aflat că Ştiinţa Bucureşti nu va putea participa în Liga Naţională de handbal feminin din cauza problemelor financiare. Formaţia nou-promovată spera să poată să asigure supravieţuirea echipei pe prima scenă, dar a fost obligată să se retragă şi nu va lua startul în competiţie.

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Astfel, din Divizia A (al doilea eşalon) vor participa doar două dintre nou-promovate: CSM Iaşi 2000 şi CSM Târgu Mureş, care speră să reziste pe prima scenă şi după actuala stagiune, care urmează să înceapă la finalul lunii august.

Ştiinţa Bucureşti trebuia să înceapă campionatul pe teren propriu cu Dunărea Brăila. Astfel, noua formaţie a lui Bogdan Burcea va începe sezonul din etapa a doua, urmând ca fiecare dintre formaţii să aibă o etapă de pauză în tur şi retur.

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Echipele care vor participa în noul sezon din Liga Florilor: Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti, Corona Braşov, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, CSM Slatina, Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare, SCM Craiova, CSM Tg. Jiu, HC Zalău, CSM Iaşi şi CSM Târgu Mureş.

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La masculin situaţia e şi mai gravă! Două formaţii nu pot lua startul

Nici în Liga Zimbrilor lucrurile nu stau roz. În Liga Naţională masculină vor lua startul doar 12 echipe. După retragerea celor de la Sighişoara, a venit rândul şi celor de la Medgidia să anunţe că echipa nu se va înscrie în viitoarea ediţie de campionat.

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Atât Medgidia, cât şi Sighişoara au anunţat că îşi vor continua activitatea la nivelul ligii secunde. România a primit o veste bună de la EHF şi în sezonul viitor va trimite o echipă direct în grupele Champions League şi două în grupele European League. Din păcate, problemele financiare, sunt din ce în ce mai prezente în handbalul românesc.

Echipele care vor participa în noul sezon din Liga Zimbrilor: Dinamo, Buzău, CSM București, Poli Timișoara, Potaissa Turda, CSM Vaslui, Minaur Baia Mare, CSU Suceava, CSM Constanța, U Cluj, CSA Steaua, Teutonii Ghimbav.

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  • 13 echipe iau startul în Liga Florilor
  • 12 formaţii vor evolua în Liga Zimbrilor
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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