Sport

Cutremur în lumea fotbalului! Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea: „Am tot viitorul deja stabilit”

Cristiano Ronaldo a făcut anunțul care zguduie lumea fotbalului! Vezi pe site-ul fanatik.ro ce a spus superstarul portughez despre momentul în care își va încheia cariera.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 18:32
Cutremur in lumea fotbalului Cristiano Ronaldo sia anuntat retragerea Am tot viitorul deja stabilit
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Cristiano Ronaldo a făcut anunțul care zguduie lumea fotbalului // FOTO: hepta.ro
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La câteva zile distanță după ce s-a căsătorit cu Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și noua sa soție au oferit un interviu amplu pentru revista Vogue, în care au abordat mai multe subiecte interesante din viața lor. Printre acestea se numără și momentul în care legendarul fotbalist își va încheia cariera la nivel profesionist. CR7 a precizat că actualul sezon este, cel mai probabil, ultimul pentru el.

Cristiano Ronaldo intenționează să se retragă la finalul acestui sezon!

Probabil că acesta este ultimul meu an în fotbal și vreau să las în urmă o moștenire spectaculoasă. Am tot viitorul deja stabilit. Am atât de multe lucruri care să mă țină ocupat, încât e greu să-ți spun doar unul. Pentru că fotbalul poate lăsa un gol mare, trebuie să-ți ocupi timpul în mai multe feluri, nu doar într-unul singur.

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Și, de asemenea, vreau să mă distrez mai mult, să călătoresc mai mult, să urmăresc și să joc padel, care îmi place foarte mult, și să continui să mă bucur de ceea ce am câștigat, de ceea ce am câștigat împreună cu familia. Pentru că, până la urmă, au fost 25 de ani cu foarte multe sacrificii”, a explicat Cristiano pentru revista Vogue.

Bornă istorica de 1000 de goluri, ultimul obiectiv important din cariera lui Cristiano Ronaldo

Până în momentul de față, CR7 a marcat 974 de goluri în toate competițiile la nivel de seniori, iar în actuala stagiune, superstarul lusitan speră să atingă fabuloasa bornă cu numărul 1000. Dacă va reuși acest lucru, Cristiano va deveni primul fotbalist din istorie care izbutește o astfel de performanță.

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Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur s-a alăturat recent lotului lui Al Nassr pentru startul pregătirii în vederea stagiunii 2026-2027. Acesta nu a jucat însă în primul meci al trupei lui Ange Postecoglou în noul sezon din Saudi Pro League, câștigat de campioana en-titre la scor de neprezentare în fața lui Al Fateh (3-0), echipa lui Mihai Lixandru.

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Câteva borne legendare atinse de Cristiano Ronaldo în fotbal

  • 5 Baloane de Aur
  • Cel mai mare marcator și pasator decisiv din istoria UEFA Champions League – 140 de goluri și 42 de „assist”-uri
  • 5 trofee Champions League
  • Cel mai bun marcator la nivel internațional – 146 de goluri pentru Portugalia
  • Golgeterul all-time al lui Real Madrid – 450 de goluri
  • 3 trofee Premier League (Manchester United), 2 titluri La Liga (Real Madrid), 2 trofee Serie A (Juventus)
  • 1 Campionat European cu Portugalia
  • Cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Europene – 14 goluri
  • Cele mai multe goluri într-o singură ediție de UCL din istorie – 17 reușite în sezonul 2013/2014
  • 4 Ghete ale Europei
  • 4 trofee UEFA Best
  • 3 trofee FIFA Best
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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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