News

Cutremur în lumea politică din România! Dumitru Dragomir anunţă ieşirea de la guvernare a PSD-ului: „Asta se va întâmpla!”

A mai rămas o lună până când mersul coaliției de guvernare va fi tranșat, susține fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir. De ce se află PSD cu un pas în afara guvernului.
Mădălina Cristea
11.11.2025 | 14:08
Cutremur in lumea politica din Romania Dumitru Dragomir anunta iesirea de la guvernare a PSDului Asta se va intampla
EXCLUSIV FANATIK
PSD va ieși de la guvernare, avertizează Dumitru Dragomir. Social-democrații stau cu sufletul la gură până la alegerile pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Alegerile pentru Primăria Capitalei pot influența radical și modul de funcționare al coaliției de guvernare, a atras atenția fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, în direct la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Afaceristul a spus clar: dacă Daniel Băluță nu câștigă scaunul de primar general, PSD iese de la guvernare.

Dumitru Dragomir anunță ieșirea de la guvernare a PSD-ului

Din punctul de vedere al fostului șef LPF, premierul Ilie Bolojan și Nicușor Dan ar fi trebuit să găsească o soluție astfel încât să existe înțelegere în coaliție referitor la candidații pentru alegerile locale parțiale. Pentru că nu s-a întâmplat acest lucru și fiecare candidează „pe barba lui”, există riscul ca PSD să iasă de la guvernare, atrage atenția Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Dacă domnul Bolojan și președintele Nicușor Dan nu făceau greșeli, Bolojan mai multe, președintele mai puține, pe bandă rulantă, în ultima lună, acum, ei trebuiau să facă de așa natură încât să se înțeleagă asupra posturilor ăsta. Pentru că PSD-ul, dacă pierde Primăria Capitalei, fac pariu pe ce vrei, dacă nu arestează capii partidului, partidul se retrage de la guvernare”, a avertizat Mitică Dragomir în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce spune Mitică Dragomir despre Sorin Grindeanu

Totul depinde, însă, de modul în care „joacă” liderul PSD Sorin Grindeanu. Social-democratul a devenit oficial șeful întregului partid vineri, 7 noiembrie 2025, în cadrul Congresului extraordinar al PSD unde au fost reuniți cei mai importanți lideri din partid, dar și foști premieri ai României.

ADVERTISEMENT
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat....
Digi24.ro
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu Citește mai mul

La eveniment au participat Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, iar pentru aceste prezențe, Mitică Dragomir l-a lăudat pe Sorin Grindeanu, spunând că a făcut niște mișcări foarte bine calculate. Însă, cea mai bună carte pe care a putut să o joace Sorin Grindeanu la Congresul extraordinar al PSD a fost prezența fostului premier social-democrat, Victor Ponta. Dumitru Dragomir spune că Ponta nu este oricine, ci un om deștept care are relații bune cu toți foștii premieri ai României.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu l-a
Digisport.ro
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte

Strategia pe care a folosit-o Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Victor Ponta, asul din mânecă

„Domnule, mie mi-a plăcut Grindeanu. Eu l-am lăudat, dar nu-i bună agresivitatea. A făcut două lucruri bune: n-a schimbat conducerea partidului. Că i-o schimba pe traseu, asta este altceva. Dar acum, la Congres, nu a schimbat nimic. În afară de asta, l-a invitat pe prim-miniștri și l-a atras pe Victor Ponta. Eu știam că sunt prieteni, dar știi că cine l-a criticat pe Victor Ponta cel mai mult a fost Grindeanu în ultimele șase – șapte luni.

Victor Ponta nu-i prost deloc, în afară de asta, el e în relații bune cu toți primii miniștri care au fost. Domnule, Grindeanu a jucat foarte bine atrăgându-l pe Victor Ponta, care a influențat alegerile lui Nicușor ca președinte. Decisiv. Deci fii atent. Nicușor Dan nu poate să facă rău PSD-ului, pentru că PSD-ul l-a sprijinit cel mai tare și la Capitală, țineți minte ce i-a făcut doamnei Firea?”, a încheiat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Cutremur în lumea politică din România! Dumitru Dragomir anunţă ieşirea de la guvernare a PSD-ului: “Asta se va întâmpla!”

Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract...
Fanatik
Daniel Băluță, despre cele 7 angajamente pentru bucureșteni. „Nu promisiuni, ci un contract moral. Le cer oamenilor să mă judece”
Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit...
Fanatik
Afaceristul care l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria nu și-a plătit facturile la energie electrică în România. Ce datorii au fost solicitate în instanță
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii...
Fanatik
Cum și-a mărit România cheltuielile pentru Apărare și Servicii. Cifre surprinzătoare din ultimii zece ani privind bugetele MApN sau SRI
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Știa că Nadia Comăneci va fugi din România în `89. Acum candidează la...
iamsport.ro
Știa că Nadia Comăneci va fugi din România în `89. Acum candidează la Primăria București: 'Dacă nu venea Revoluția, eram arestați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!