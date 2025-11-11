Cutremur în lumea politică din România! Dumitru Dragomir anunţă ieşirea de la guvernare a PSD-ului: „Asta se va întâmpla!”

ADVERTISEMENT

Alegerile pentru Primăria Capitalei pot influența radical și modul de funcționare al coaliției de guvernare, a atras atenția fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, în direct la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Afaceristul a spus clar: dacă Daniel Băluță nu câștigă scaunul de primar general, PSD iese de la guvernare.

Dumitru Dragomir anunță ieșirea de la guvernare a PSD-ului

Din punctul de vedere al fostului șef LPF, premierul Ilie Bolojan și Nicușor Dan ar fi trebuit să găsească o soluție astfel încât să existe înțelegere în coaliție referitor la candidații pentru alegerile locale parțiale. Pentru că nu s-a întâmplat acest lucru și fiecare candidează „pe barba lui”, există riscul ca PSD să iasă de la guvernare, atrage atenția Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Dacă domnul Bolojan și președintele Nicușor Dan nu făceau greșeli, Bolojan mai multe, președintele mai puține, pe bandă rulantă, în ultima lună, acum, ei trebuiau să facă de așa natură încât să se înțeleagă asupra posturilor ăsta. Pentru că PSD-ul, dacă pierde Primăria Capitalei, fac pariu pe ce vrei, dacă nu arestează capii partidului, partidul se retrage de la guvernare”, a avertizat Mitică Dragomir în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Ce spune Mitică Dragomir despre Sorin Grindeanu

Totul depinde, însă, de modul în care „joacă” a devenit oficial șeful întregului partid vineri, 7 noiembrie 2025, în cadrul Congresului extraordinar al PSD unde au fost reuniți cei mai importanți lideri din partid, dar și foști premieri ai României.

ADVERTISEMENT

La eveniment au participat Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta și Marcel Ciolacu, iar pentru aceste prezențe, Mitică Dragomir l-a lăudat pe Sorin Grindeanu, spunând că a făcut niște mișcări foarte bine calculate. Însă, cea mai bună carte pe care a putut să o joace a fost prezența fostului premier social-democrat, Victor Ponta. Dumitru Dragomir spune că Ponta nu este oricine, ci un om deștept care are relații bune cu toți foștii premieri ai României.

ADVERTISEMENT

Strategia pe care a folosit-o Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Victor Ponta, asul din mânecă

„Domnule, mie mi-a plăcut Grindeanu. Eu l-am lăudat, dar nu-i bună agresivitatea. A făcut două lucruri bune: n-a schimbat conducerea partidului. Că i-o schimba pe traseu, asta este altceva. Dar acum, la Congres, nu a schimbat nimic. În afară de asta, l-a invitat pe prim-miniștri și l-a atras pe Victor Ponta. Eu știam că sunt prieteni, dar știi că cine l-a criticat pe Victor Ponta cel mai mult a fost Grindeanu în ultimele șase – șapte luni.

Victor Ponta nu-i prost deloc, în afară de asta, el e în relații bune cu toți primii miniștri care au fost. Domnule, Grindeanu a jucat foarte bine atrăgându-l pe Victor Ponta, care a influențat alegerile lui Nicușor ca președinte. Decisiv. Deci fii atent. Nicușor Dan nu poate să facă rău PSD-ului, pentru că PSD-ul l-a sprijinit cel mai tare și la Capitală, țineți minte ce i-a făcut doamnei Firea?”, a încheiat Dragomir.

ADVERTISEMENT