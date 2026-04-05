Sport

Cutremur în lumea ultras din România! Sud Steaua a capturat o brigadă din PCH după o scenă ca-n filme. Video

Lovitură importantă în lumea ultras din România după FC Argeș - Dinamo! Sud Steaua ar fi capturat Nuova Guardia din PCH. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
05.04.2026 | 11:29
Cutremur in lumea ultras din Romania Sud Steaua a capturat o brigada din PCH dupa o scena can filme Video
EXCLUSIV FANATIK
Lovitură în lumea ultras din România! Sud Steaua ar fi capturat Nouva Guardia din PCH după Argeș - Dinamo.
ADVERTISEMENT

Dinamo își continuă seria de rezultate negative în SuperLiga. „Câinii” au obținut doar un punct în partida cu FC Argeș, din etapa a 3-a a play-off-ului. Veștile proaste au continuat și după fluierul final pentru fanii formației din Ștefan cel Mare, Sud Steaua reușind să obțină o captură importantă din PCH.

Sud Steaua ar fi capturat Nuova Guardia din PCH după Argeș – Dinamo

Dinamo nu suferă doar la nivelul rezultatelor din SuperLiga. Lumea ultras din România a primit o nouă lovitură de proporții după încheierea meciului de la Mioveni. Potrivit informațiilor FANATIK, Sud Steaua ar fi capturat steagul grupării Nuova Guardia din PCH, după partida din etapa a 3-a a play-off-ului.

ADVERTISEMENT

FANATIK a intrat în posesia unui videoclip în care membrii Sud Steaua au urmărit în trafic un suporter din PCH. În timpul cursei, autovehiculul fanului dinamovist s-a oprit brusc la o trecere la nivel cu calea ferată. În acel moment, suporterii steliști, care l-ar fi urmărit pe fanul advers cu ajutorul unui dispozitiv GPS, au coborât și ar fi pus mâna pe steagul grupării Nuova Guardia.

În lumea ultras, în momentul în care un steag este capturat, gruparea respectivă se desființează. Se poate spune că cei de la Sud Steaua și-au luat revanșa, în contextul în care, la sfârșitul anului trecut, steagul celor de la „Shadows” a fost capturat de Sud Dinamo. De menționat este faptul că Sud Dinamo nu are legătură cu Nuova Guardia, aceasta din urmă făcând parte din Peluza Cătălin Hîldan.

ADVERTISEMENT
dispozitiv GPS
Dispozitivul GPS cu care membrul din PCH a fost localizat în trafic. Foto: FANATIK.

Un eveniment similar s-a întâmplat în data de 10 mai 1997. Într-un Steaua – Dinamo, disputat pe Ghencea, suporterii „câinilor” au dat foc peluzei. La scurt timp a izbucnit un incendiu de proporții, iar fanii alb-roșii au fost evacuați din stadion, prilej perfect pentru ca Peluza Sud Steaua să captureze toate steagurile ultrașilor lui Dinamo, inclusiv Nuova Guardia.

ADVERTISEMENT
Sud Steaua ar fi capturat steagul Nuova Guardia

Nuova Guardia ar fi împlinit 30 de ani în 2026

Nuova Guardia se pregătea ca anul acesta să sărbătorească 30 de ani de existență. „Noua Gardă” a luat naștere în anul 1996, devenind ulterior grupul lider în cadrul Curvei Nord (actuala Peluza Cătălin Hîldan) și, mai târziu, al întregii mișcări ultrași din România. Doar Vecchia Guardia ’96, a celor de la U Cluj, era mai veche.

ADVERTISEMENT

Astfel, odată cu desființarea celor din Nuova Guardia, grupurile din cadrul bazei organizate de fani Dinamo rămase „în picioare” sunt Brigăzile Pantelimon 1997, Garda Tei 1999, Panzer 2004, Partea Neagră 2019, Veterani 2023, Siamo Noi 2024.

Peluza Sud Dinamo, captură impresionantă din tabăra Stelei de Crăciun

O veste neașteptată a zguduit scena ultras din România chiar în ziua de Crăciun, în 2025. Peluza Sud Dinamo a anunțat că a obținut un succes important în rivalitatea cu suporterii Stelei. „Câinii” susțin că au intrat în posesia mai multor steaguri atribuite grupării „Shadows”, considerată una dintre cele mai respectate în rândul fanilor roș-albaștri din Liga a 2-a.

ADVERTISEMENT

Chiar în prima zi de Crăciun din 2025, Peluza Sud Dinamo a publicat pe rețelele sociale imagini cu zeci de materiale întinse pe un câmp. Mesajul care a însoțit postarea a fost unul sugestiv – „Ați fost celebri. Crăciun fericit, Dinamo București!” – o trimitere directă la numele grupării din Ghencea, „Suntem Celebri”.

CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
O echipă din SuperLiga, în pragul desființării! Existența îi depinde de alegerile de...
iamsport.ro
O echipă din SuperLiga, în pragul desființării! Existența îi depinde de alegerile de săptămâna viitoare: 'Se închide dacă pierde el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!