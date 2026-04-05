Cutremur în lumea ultras din România! Sud Steaua a capturat o brigadă din PCH după o scenă ca-n filme. Video

ADVERTISEMENT

Dinamo își continuă seria de rezultate negative în SuperLiga. „Câinii” au obținut doar un punct în partida cu FC Argeș, din etapa a 3-a a play-off-ului. Veștile proaste au continuat și după fluierul final pentru fanii formației din Ștefan cel Mare, Sud Steaua reușind să obțină o captură importantă din PCH.

Sud Steaua ar fi capturat Nuova Guardia din PCH după Argeș – Dinamo

Dinamo nu suferă doar la nivelul rezultatelor din SuperLiga. Lumea ultras din România a primit o nouă lovitură de proporții după încheierea meciului de la Mioveni. Potrivit informațiilor FANATIK, Sud Steaua ar fi capturat steagul grupării Nuova Guardia din PCH, după partida din etapa a 3-a a play-off-ului.

ADVERTISEMENT

FANATIK a intrat în posesia unui videoclip în care membrii Sud Steaua au urmărit în trafic un suporter din PCH. În timpul cursei, autovehiculul fanului dinamovist s-a oprit brusc la o trecere la nivel cu calea ferată. În acel moment, suporterii steliști, care l-ar fi urmărit pe fanul advers cu ajutorul unui dispozitiv GPS, au coborât și ar fi pus mâna pe steagul grupării Nuova Guardia.

În lumea ultras, în momentul în care un steag este capturat, gruparea respectivă se desființează. Se poate spune că cei de la Sud Steaua și-au luat revanșa, în contextul în care, la sfârșitul anului trecut, steagul celor de la „Shadows” a fost capturat de Sud Dinamo. De menționat este faptul că Sud Dinamo nu are legătură cu Nuova Guardia, aceasta din urmă făcând parte din Peluza Cătălin Hîldan.

ADVERTISEMENT

Un eveniment similar s-a întâmplat în data de 10 mai 1997. Într-un Steaua – Dinamo, disputat pe Ghencea, suporterii „câinilor” au dat foc peluzei. La scurt timp a izbucnit un incendiu de proporții, iar fanii alb-roșii au fost evacuați din stadion, prilej perfect pentru ca Peluza Sud Steaua să captureze toate steagurile ultrașilor lui Dinamo, inclusiv Nuova Guardia.

ADVERTISEMENT

Sud Steaua ar fi capturat steagul Nuova Guardia

Nuova Guardia ar fi împlinit 30 de ani în 2026

Nuova Guardia se pregătea ca anul acesta să sărbătorească 30 de ani de existență. „Noua Gardă” a luat naștere în anul 1996, devenind ulterior grupul lider în cadrul Curvei Nord (actuala Peluza Cătălin Hîldan) și, mai târziu, al întregii mișcări ultrași din România. Doar Vecchia Guardia ’96, a celor de la U Cluj, era mai veche.

ADVERTISEMENT

Astfel, odată cu desființarea celor din Nuova Guardia, grupurile din cadrul bazei organizate de fani Dinamo rămase „în picioare” sunt Brigăzile Pantelimon 1997, Garda Tei 1999, Panzer 2004, Partea Neagră 2019, Veterani 2023, Siamo Noi 2024.

ADVERTISEMENT

Chiar în prima zi de Crăciun din 2025, . Mesajul care a însoțit postarea a fost unul sugestiv – „Ați fost celebri. Crăciun fericit, Dinamo București!” – o trimitere directă la numele grupării din Ghencea, „Suntem Celebri”.