Cutremur în NBA! Luka Doncic, prins în „divorțul de 50 de milioane de dolari”. Ce se întâmplă cu starul sloven

ADVERTISEMENT

Luka Doncic, superstarul celor de la Los Angeles Lakers, trece prin cea mai tensionată perioadă din viața sa personală. Despărțirea de Anamaria Goltes, femeia alături de care a trăit o relație de peste un deceniu și cu care are două fiice, a declanșat un scandal internațional. Aceasta îi solicită celebrului basketbalist sloven nu mai puțin de 50 de milioane de dolari. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Luka Doncic, implicat într-un proces de 50 de milioane de dolari!

Totul a explodat în ultimele zile, după ce pe rețelele sociale, inclusiv pe platforme precum Polymarket, unde utilizatorii pariază pe evenimente din sport și showbiz, au apărut discuții aprinse despre un posibil proces de 50 de milioane de dolari intentat împotriva lui Doncic. În paralel, presa americană a dezvăluit câteva detalii șocante despre lupta juridică dintre basketbalist și fosta sa soție, despre acuzațiile reciproce și despre modul în care starul încearcă să-și protejeze fiicele în mijlocul unui război legal cu ramificații internaționale.

ADVERTISEMENT

💰 EXCLUSIVE: Luka Doncic's ex-fiancée wants $50M and more custody. Details: — TMZ (@TMZ)

Potrivit documentelor depuse în Slovenia, Anamaria Goltes i-ar solicita lui Doncic nu mai puțin de 50 de milioane de dolari, dintre care 40 de milioane pentru ea și 10 milioane pentru cele două fiice ale fostului cuplul. Această mișcare a venit după ce Anamaria a retras cererea inițială de pensie alimentară din Statele Unite, unde solicitase 300.000 de dolari pe lună. Retragerea nu a fost însă un semn de împăcare, ci o strategie juridică: Fosta soție a basketbalistului a mutat disputa în Slovenia, unde legislația îi poate fi mai favorabilă. În același timp, ea ar încerca să reducă și custodia starului din NBA, de la două zile pe săptămână la una singură, o lovitură dură pentru jucător, care a declarat public că „își iubește fiicele mai mult decât orice”.

Astfel, situația fostului cuplu a devenit un adevărat labirint legal. Doncic a angajat-o pe celebra avocată Laura Wasser, supranumită „Disso Queen”, cunoscută pentru procesele de divorț ale vedetelor de la Hollywood. Wasser a contestat cererea inițială a Anamariei din California, argumentând că aceasta încearcă să profite de legislația americană, unde pensiile alimentare sunt adesea mult mai mari. În paralel, starul NBA a deschis propriul proces în Slovenia, susținând că acolo trebuie judecată disputa, deoarece copiii locuiesc în Slovenia, iar niciunul dintre părinți nu este rezident permanent în California.

ADVERTISEMENT

În momentul de față, Luka Doncic este unul dintre cei mai importanți basketbaliști din NBA!

Luka Doncic are deja, la numai 27 de ani, o carieră care îl plasează în elita baschetului mondial. Născut la Ljubljana, Doncic a intrat în academia celor de la Real Madrid la doar 13 ani, iar la 16 ani a debutat în Liga ACB, devenind unul dintre cei mai tineri jucători din istoria clubului. Ascensiunea lui a fost fulminantă: în sezonul 2017/2018, a condus Real Madrid către câștigarea EuroLeague, fiind desemnat MVP-ul competiției și MVP-ul Final Four, o performanță rară pentru un jucător aflat încă în adolescență la momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

În NBA, slovenul a fost selectat în 2018 de Atlanta Hawks și transferat imediat la Dallas Mavericks, unde a explodat încă din primul sezon. A câștigat titlul de Rookie of the Year (n.r – cel mai bun tânăr basketbalist al anului), iar în următoarele stagiuni a devenit un obișnuit al selecțiilor All-NBA First Team. Stilul său complex de joc, care înglobează perfect tehnica, forța și creativitatea, l-a transformat într-un superstar global, comparat cu legende precum sau Magic Johnson.

ADVERTISEMENT

În 2023, Doncic a condus Mavericks până în finala Conferinței de Vest, iar în 2025 a fost transferat la Los Angeles Lakers, unde a devenit coleg cu LeBron, unul dintre idolii copilăriei sale. Cu un salariu anual de peste 46 de milioane de dolari, contracte de sponsorizare uriașe și o popularitate colosală în Europa și Statele Unite, Doncic este astăzi unul dintre cei mai influenți sportivi ai planetei.