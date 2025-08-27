”AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat”. George Simion, atacat dur de un fost aliat: e degringoladă în aripa suveranistă

George Simion rămâne tot mai izolat pe scena politică, acuzat de felul în care face opoziție. Un fost aliat al AUR și-a lansat propriul partid, altul față de cel pe care l-a anunțat cu surle și trâmbițe Claudiu Târziu, politician care, de asemenea, a părăsit barca suveranistului.

ADVERTISEMENT

ARM (Alianța România Modernă) – noul partid care ar putea înlocui AUR

Radu Ghidău a colaborat pentru o perioadă cu AUR, când era în fruntea Alianței Național-Țărăniste, iar miercuri, 27 august, și-a lansat propria formațiune politică, una cu care își propune să fie o alternativă reală la cele trei partide așa-zis suveraniste din Parlament, celelalte două fiind SOS și POT.

De ce a plecat Radu Ghidău de lângă George Simion în 2024

Ghidău a plecat de lângă AUR în 2024, asta după ce George Simion a spus, la un moment dat, că l-ar propune pentru funcția de judecător la . Avocatul care a lansat ARM (Alianța România Modernă) dezvăluie, pentru FANATIK, de ce a rupt legătura cu Simion și AUR și cum evaluează acțiunile opoziției de până acum față de măsurile tot mai contestate ale guvernului Bolojan.

ADVERTISEMENT

Dincolo de planurile în legătură cu partidul său, Radu Ghidău ne-a spus, cu alte cuvinte, că este dezamăgitoare opoziția din Parlament și că și-ar dori ca politicienii să renunțe la live-urile pe Facebook și băgatul în seamă în mediul online, făcând referire la modul în care acționează liderii suveraniști precum Șoșoacă și Simion.

Ghidău se ferește de eticheta de ”suveranist”, menționând că mai degrabă se prezintă ca și conducător al unei formațiuni de centru-dreapta, departe de tendințele sau influențele considerate extremiste.

ADVERTISEMENT

„Suntem de centru-dreapta, cu accent pe ideea de patriotism luminat, dar în principiu suntem centru dreapta. Suntem calificați drept suveranist deoarece credem în România, dar atâta tot. În primul rând, față de orice alt partid, noi venim cu un program de țară pe o perioadă îndelungată. Ne bazăm pe câteva elemente concrete, pe un aparat administrativ eficient, pe predictibilitate economică, apoi vorbim despre valorile spirituale și tradiționale românești și despre familia tradițională”, a descris, pe scurt, Radu Ghidău, ce își propune formațiunea pe care tocmai a lansat-o.

ADVERTISEMENT

În continuare, avocatul ne-a dezvăluit de ce a rupt legătura cu AUR. De vină, se pare, este chiar , George Simion. „Nu am făcut parte propriu-zis din AUR. Partidul pe care îl conduceam atunci, Alianța Național Țărănistă a făcut parte dintr-o alianță cu AUR. Din păcate, nu am putut continua alianța.

Nu aș vrea să intru în foarte multe amănunte despre ce înseamnă AUR și ce a însemnat colaborarea noastră. În AUR există un singur om care este ”fac totul”. Nu îi pomenesc numele, pentru că știți despre cine e vorba. Nu se poate cu el, un om lipsit de onoare nu poate să conducă un partid!”, a declarat , pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Bomba aruncată de Ghidău: AUR nu face opoziție, doar se bucură de subvenții de la stat

Întrebat de ce vocea lui Simion a devenit mai moale, iar acțiunile din Parlament ale opoziției nu au avut mare succes în a ataca deciziile luate de guvernanți, Ghidău ne-a declarat că nu e exclus ca suveraniștii doar să joace rolul de opozanți, căci nu vor să își piardă privilegiile. Joacă, așadar, opoziția teatru?

„Dacă ne uităm la calitatea actului parlamentar al opoziției te poți lua cu mâinile de cap, nu există. Inclusiv moțiunile de cenzură sunt făcute în dorul Lelii. Nu aduc niciun element concret și nu oferă absolut nicio soluție. Prin moțiune combați ceea ce spune guvernul și oferi soluții. La ora actuală, partidele din opoziția parlamentară sunt inexistente pe acest segment. Nu poți să zici că ei fac opoziție. Ei fac un dans frumos pe lângă putere, pentru că la rândul lor beneficiază de subvenție de la bugetul de stat.

În mod evident, doar fac pe opozanții. Nu există o opoziție reală. Noi asistăm la un parlament care, chiar dacă multe decizii sunt trecute prin asumarea răspunderii guvernului, nu face opoziție la niciun act normativ. Că nu sunt lăsați să vorbească, dar ei nu mai sunt vocali nici măcar în afara Parlamentului, în presă, în alte mijloace de comunicare. Ei se limitează să spună că sunt și ei acolo, dar nu vin cu o soluție. Asta e caracteristica opoziției. N-au idei, n-au soluții. Întotdeauna când vrei să combați ceva, trebuie să ai ce pune în loc.

Nu pot să estimez ce e în sistemul de opoziție, ce pot să spun e că două partide sunt inexistente ca și calitate umană. Al treilea, care e cel mai mare, șchioapătă rău, adică în afară de 5-6 persoane eu nu identific niște oameni cu viziune. Nu trebuie să promovezi în Parlament oameni cu 11 clase, oameni care au lipit bine afișe, ci oameni capabili să aducă un mesaj. În momentul în care toate partidele sunt ținute cu bani de la buget nu se va produce cu adevărat o reformă”, a mai punctat Ghidău, pentru FANATIK.