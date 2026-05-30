Cutremur în Premier League! Arne Slot, out de la Liverpool! Cine este favorit să-l înlocuiască pe olandez pe banca tehnică a „cormoranilor”

Arne Slot este istorie la Liverpool! Conducerea grupării de pe Anfield l-a demis oficial pe tehnicianul olandez în vârstă de 47 de ani. În ciuda faptului că a cucerit titlul în la primul său sezon pe banca tehnică a „cormoranilor”, acesta a fost puternic contestat de către fanii echipei pentru prestațiile modeste ale favoriților lor de-a lungul ultimei stagiuni, iar în cele din urmă, Slot nu va mai continua la timona fostei campioane din Anglia și în următoarea campanie. Ba mai mult, șefii lui Liverpool negociază deja cu un alt antrenor.

Arne Slot a fost dat afară de la Liverpool!

Anunțul demiterii lui Slot a fost făcut de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, acesta postând pe rețelele de socializare faptul că aventura tehnicianului olandez pe banca grupării din Merseyside s-a încheiat. La scurt timp a venit și comunicatul oficial al celor de la Liverpool, care au afirmat informația oferită de italian: „Liverpool FC poate confirma că Arne Slot își va părăsi funcția de antrenor principal cu efect imediat și că procesul de numire a unui succesor este în curs de desfășurare. El pleacă de pe Anfield cu un titlu în Premier League și cu cea mai profundă recunoștință și apreciere din partea clubului nostru”.

Ulterior, a venit și reacția lui Slot, care a declarat la despărțire faptul că este extrem de mândru de performanțele pe care le-a izbutit pe Anfield: „A fost o călătorie uimitoare împreună cu Liverpool, sunt atât de recunoscător că am reușit să câștigăm campionatul sezonul trecut. Le urez tot binele din lume”.

Arne Slot a semnat cu în vara anului 2024, înlocuindu-ul la timona grupării de pe Anfield pe legendarul Jurgen Klopp. În primul sezon pe banca „cormoranilor”, olandezul a câștigat trofeul în Premier League, obținând așadar cel de-al 20-lea titlu din istoria clubului. Totuși, în cea de-a doua stagiune, Slot a fost contestat vehement de către suporteri. Pe lângă conflictul cu Mohamed Salah, eveniment care s-a petrecut la jumătatea sezonului, Liverpool a prestat un joc modest care, în cele din urmă, nu i-a permis clubului să termine mai sus de locul 5 în clasament. Ba mai mult, „cormoranii” nu au izbutit să cucerească niciun trofeu, fiind eliminați prematur atât din Liga Campionilor, cât și din cele două cupe interne.

Andoni Iraola este favorit să-l înlocuiască pe Slot la Liverpool!

Conducătorii lui Liverpool au deja în minte un înlocuitor, informează presa din Anglia, iar acesta este nimeni altul decât Andoni Iraola, antrenorul spaniol care tocmai ce s-a despărțit de Bournemouth, la capătul unei stagiuni de-a dreptul spectaculoase. Sub comanda lui Iraola, „cireșele” au încheiat stagiunea 2025/2026 pe locul 6 în Premier League, o poziție ce le permite participarea în cupele europene pentru prima dată în istoria clubului.

Calificarea în Europa League nu este însă singura bornă impresionantă atinsă de Bournemouth în sezonul recent încheiat. Elevii lui Iraola au izbutit să încheie campania 2025/2026 cu 18 meciuri consecutive fără înfrângere în campionat, o performanță de-a dreptul remarcabilă pentru o echipă care în precedentele ediții s-a luptat mai mereu pentru evitarea retrogradării.