Cutremur în Premier League! Chelsea riscă depunctarea după un autodenunț. Ce legătura are Roman Abramovici

Chelsea ar putea fi depunctată în Premier League după ce a fost acuzată de Potrivit Federației Engleze, aceste nereguli au avut loc între sezoanele 2010/2011 și 2015/2016.

Actualul patronat al lui Chelsea a denunțat problemele de la club, iar acum londonezii riscă depunctarea

În ultima perioadă, Chelsea pare că a revenit din nou la forma ce a consacrat-o și i-a dat statutul de echipă mare a Europei. După multe transferuri eșuate și o perioadă de degringoladă totală, gigantul londonez este din nou o echipă de speriat de pe „bătrânul continent”.

Deși pe partea sportivă totul merge strună, Chelsea întâmpină alte probleme. Actuala conducere americană a găsit nereguli identificând posibile raportări financiare incomplete, iar imediat după achiziția clubului aceste iregularități au fost raportate Federației Engleze. La mai bine de 3 ani de la schimbarea patronatului, , Federația Engleză acuză clubul de încălcarea mai multor puncte de regulament, iar clubul ar putea risca depunctarea sau interzicerea de transferuri, conform

„Federația Engleză a acuzat astăzi Chelsea FC de încălcarea Regulamentelor J1 și C2 din Regulamentele FA privind Agenții de Fotbal, A2 și A3 din Regulamentele FA privind Colaborarea cu Intermediarii, precum și A1 și B3 din Regulamentele FA privind Investițiile Terților în Jucători.

În total, au fost aduse 74 de acuzații împotriva Chelsea FC. Conduita vizată de aceste acuzații se întinde din 2009 până în 2022 și se referă în principal la evenimente petrecute între sezoanele 2010/11 și 2015/16. Chelsea FC are termen până la 19 septembrie 2025 pentru a răspunde”, a transmis Federația Engleză.

Care a fost reacția lui Chelsea după ce Federația Engleză i-a dat termen de răspuns până pe 19 septembrie

Extrem de deschiși față de autoritățile competente, londonezii au transmis un comunicat de presă în care se arată foarte încântați să dialogheze cu Federația Engleză, mai ales că raportările au venit în mod voluntar, din interiorul clubului:

„Chelsea FC este încântată să confirme că dialogul cu FA privind aspectele raportate voluntar de club se apropie de final. Grupul actual de proprietari a finalizat achiziția clubului la 30 mai 2022. În timpul procesului de verificare amănunțită înainte de finalizarea achiziției, grupul a identificat posibile raportări financiare incomplete privind tranzacții istorice și alte posibile încălcări ale regulilor FA.

Imediat după finalizarea achiziției, clubul a raportat aceste aspecte tuturor autorităților relevante, inclusiv FA. Clubul a demonstrat o transparență fără precedent în acest proces, oferind acces complet la documente și date istorice. Vom continua să colaborăm cu FA pentru a încheia această situație cât mai rapid posibil. Dorim să mulțumim FA pentru modul de colaborare în acest caz complex, care vizează evenimente petrecute în urmă cu mai bine de un deceniu”, a transmis Chelsea.