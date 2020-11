Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul din Vrancea

Un nou cutremur a avut loc în România! Seismul s-a produs în Vrancea, în cursul dimineții, mai exact la ora 04.02.26 de secunde. Cutremurul a avut zonă de impact în apropiere de mai multe oraşe. Astfel, epicentrul a fost la 83km E de Brasov, dar și 91km S de Bacau.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, seismul a avut s-a produs la 103km NE de Ploiesti, 113km V de Galati, 116km NV de Braila, 154km N de Bucuresti, 171km SV de Iasi, 173km NE de Pitesti, 195km E de Sibiu, 217km SV de Chisinau

Vă readucem aminte că într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Gheorghe Mărmureanu, directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului a explicat că seismele minore din Vrancea nu sunt unele care să impacienteze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cutremur minor în România!

Din contră, aceste cutremure fac bine pentru că eliberează un surplus de energie. Totuși, Mărmureanu nu a ezitat și a transmis și anul posibil în care România va trece printr-un seism major.

Astfel, conform teoriei dezvoltată de el, țara noastră ar putea să fie zdruncinată serios în 2040. Cu toate acestea, Mărmureanu a transmis că o dată exactă nu poate să fie ghicită.

ADVERTISEMENT

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate. Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate.

Cutremurele noastre sunt puternic afectate de mișcarea Africii. Aceste cutremure care sunt se întâmplă din cauză că Africa se deplasează către Nord. Marea Mediterană va dispărea în câteva sute de mii de ani”, a mai zis Mărmureanu

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mărmureanu a studiat cutremurele din România și nu numai și spune că seismele majore se petrec o dată la o sută de ani. Sunt două raze importante și țara noastră o traversează pe cea mai puternică.

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a mai spus Gheorghe Mărmureanu.