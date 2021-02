Cutremur în România! Ce magnitudine a avut seismul din Vrancea

Cutremur în România! Seismul cu magnitudinea de 4.0 grade a avut loc în zona Vrancei la ora 23.13. Impactul a fost la adâncimea de 139 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interesant este că seismul s-a produs în apropiere de mai multe oraşe. Astfel, acesta a avut loc la 54km E de Brasov, 86km N de Ploiesti, 106km SV de Bacau, 139km V de Galati, 140km V de Braila.

De asemenea, cutremurul a fost la 142km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 167km E de Sibiu, 190km SV de Iasi, 207km N de Ruse, mai arată INFP.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cutremur în România, zona Vrancea!

Vă readucem aminte că într-un interviu exclusiv acordat FANATIK, Gheorghe Mărmureanu, director onorific la INFP nu a ezitat și a transmis chiar și anul posibil în care România va trece printr-un seism major.

Conform teoriei dezvoltată de fostul director al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, țara noastră ar putea să fie zdruncinată serios în 2040.

ADVERTISEMENT

„În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate.

Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cutremurele noastre sunt puternic afectate de mișcarea Africii. Aceste cutremure care sunt se întâmplă din cauză că Africa se deplasează către Nord. Marea Mediterană va dispărea în câteva sute de mii de ani”, a zis Mărmureanu

De altfel, Gheorghe Mărmureanu a studiat cutremurele din România și nu numai și spune că seismele majore se petrec o dată la o sută de ani. Sunt două raze importante și țara noastră o traversează pe cea mai puternică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040”, a adăugat acesta.