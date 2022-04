Cutremur în România. Ce magnitudine a avut seismul produs în Vrancea

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat miercuri că, în jurul orei 14.03, în zona seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade Richter.

Cutremur în România

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) seismul s-a înregistrat la adâncimea de 131 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 79 km est de Braşov, 93 km nord-est de Ploieşti, 101 km sud de Bacău, 114 km vest de Galaţi, 115 km nord-vest de Brăila şi 144 km nord de Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Este cel de- , celelalte două seisme produse tot în zona Vrancea au avut o magnitudine de sub 3 grade Richter.

În luna precedentă au fost semnalate nu mai puțin de 18 cutremure în toată țara, cel mai slab a avut magnitudinea de 2,4 grade, iar cel mai serios 4,3.

ADVERTISEMENT

Ultimul cutremur înregistrat în țara noastră a fost semnalat în urmă cu o săptămână, miercuri dimineață, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, și a avut magnitudinea de 3 grade Richter.

Anterior, tot în urmă cu o altă săptămână fusese semnalat și ultimul cutremur, miercuri noaptea în data de 23 martie, tot în zona seismică Vrancea. Atunci cutremurul a avut magnitudinea de 3,5 grade.

ADVERTISEMENT

Cel mai serios cutremur din ultima lună

Cel mai serios cutremur din ultima lună a fost semnalat în data de 14 martie, atunci când în zona seismică Vrancea a fost raportat un cutremur cu magnitudinea de 4,3 grade Richter. Cu câteva ore înainte, în aceeași regiune, se produsese un alt cutremur, de data asta cu magnitudinea de 4,2 grade. Cutremurele cu o magnitudine de peste 4 grade sunt catalogate ca fiind medii în intensitate.

Cu aproximativ o lună de zile înainte, în data de 16 ianuarie, în zona Vrancea a fost raportat un cutremur cu o magnitudine de 4,4 grade Richter.

ADVERTISEMENT

În anul 2021 au fost raportate opt cutremure cu intensitatea de peste 4 grade, cel mai serios producându-se în noaptea de 25 spre 26 mai, tot în zona seismică Vrancea, și având o intensitate de 4,7 grade.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu recent pentru FANATIK, directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu, a declarat că, în ceea ce privește cutremurele serioase care afectează țara noastră, .

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040. Mai sunt o rază de cutremure care au fost, de exemplu în 1701 care a afectat Constantinopolul, apoi 1802, un cutremur extrem de mare, a fost de sfânta Parascheva chiar, după care 1904. Și tot așa, a fost în 2005. Vedeți? Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a explicat Gheorghe Mărmureanu.