„Cutremur în România”. Cum a reacționat presa internațională după ce FCSB a ratat play-off-ul în SuperLiga

FCSB a ratat accederea în play-off-ul din SuperLiga după ce FC Argeș a câștigat pe Arena Națională cu Dinamo cu scorul de 1-0, chiar dacă s-a impus la Arad în meciul cu UTA, scor 4-2. Este pentru prima dată când campioana en-titre ajunge în play-out de la implementarea acestui sistem competițional în prima ligă din România.

Cum a comentat media internațională faptul că FCSB a ratat accederea în play-off-ul din SuperLiga

Din acest moment, singura șansă pentru echipa patronată de Gigi Becali de a ajunge în cupele europene, respectiv în preliminariile Conference League, în sezonul viitor este să câștige play-out-ul sau să termine pe locul 2 faza inferioară a campionatului, iar ulterior să învingă în cele două baraje, prima dată cealaltă echipă din play-out și apoi formația care va încheia play-off-ul pe 3 sau 4, în funcție de anumite elemente, cum ar fi cel reprezentat de câștigătoarea Cupei României.

Bineînțeles că , iar acest șoc a provocat unde inclusiv în afara României. Subiectul constituit de această ratare a play-off-ului a fost tratat de mai multe pagini de X care se ocupă de cele mai relevante informații ale momentului în contextul fotbalului internațional.

De exemplu, cei de la The Sweeper au prezentat această informație drept una de amploare și, în plus, au subliniat în mod special faptul că nu va avea, în mod evident, posibilitatea de a-și apăra titlul de campioană în SuperLiga, câștigat în ultimele două sezoane:

„Vești importante din Romania, unde FCSB este acum sigură că va încheia sezonul regulat în afara primelor șase locuri și nu își poate apăra titlul! A fost un sezon dificil pentru FCSB, care a fost eliminată din Cupa României și din UEFA Europa League, și nu mai este recunoscută de UEFA drept câștigătoare a Cupa Campionilor Europeni din 1986”.

🇷🇴 Big news coming out of Romania, where FCSB are now guaranteed to finish the regular season outside the top six and cannot retain their title! It has been a tough season for FCSB, who have been knocked out of the Romanian Cup, the Europa League and are no longer recognised as… — The Sweeper (@SweeperPod)

S-a vorbit inclusiv despre un „cutremur în România”

De asemenea, pe pagina Football Meets Data s-a făcut mențiunea, în caz că mai era nevoie de așa ceva, că este cert faptul că SuperLiga va avea în mod sigur parte de o nouă campioană în acest an:

„Campioana en-titre FCSB va juca în play-out. A devenit imposibil pentru ei să ajungă în primele 6 la finalul sezonului regulat. Va fi o nouă campioană în România în acest sezon”.

🚨 BREAKING ❌ Defending champions 🇷🇴 FCSB will play in Play-out group! Today it became impossible for them to finish Top 6 in the regular season. 🏆 There will be a new champion in 🇷🇴 Romania this season! — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Vestea a ajuns până în Brazilia

De asemenea, cei de la Foot Roumain au vorbit despre un „cutremur în România” după această ratare a accederii în play-off de către FCSB. Nu în ultimul rând, Leonardo Bertozzi, un jurnalist brazilian destul de cunoscut în țara sa, a notat următoarele aspecte vizavi de acest subiect:

„FCSB (fosta Steaua) nu are cum să își apere titlul în România, după ce s-a stabilit că va termina sezonul regulat în afara primelor șase. Având în vedere istoria sportivă a vechiului club (subiectul unei dispute juridice în prezent), ar fi cea mai slabă clasare din mai mult de o jumătate de secol”.