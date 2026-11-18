ADVERTISEMENT

Editorialistul Fanatik, Daniel Șendre, oferă concluziile unei campanii dezastruoase în Nations League, în al doilea mandat al lui Gică Hagi pe banca unei Echipe Naționale a României îngenuncheate.

Daniel Șendre, zece idei după un nou cutremur și o altă înfrângere

1. Gică Hagi a ratat categoric obiectivul. România a încheiat grupa pe ultimul loc, cu o singură victorie și 5 înfrângeri. Cea cu Polonia, din deplasare, a fost umilitoare. Nu mai discutăm despre ghinion, ci despre un eșec sportiv pentru care selecționerul poartă principala responsabilitate.

ADVERTISEMENT

2. fără să o justifice prin randament. Titular, număr 10, căpitan, dar fără contribuții decisive în campanie. Absența driblingurilor reușite în Bosnia accentuează problema. Un număr 10 incapabil să scoată om din joc 1 vs 1 e ceva de noaptea fotbalului. Nu relația de rudenie trebuie condamnată, ci criteriile sportive ale selecției. Suporterii care contestă titularizarea lui au dreptate.

3. România a avut o apărare lamentabilă. 16 goluri încasate în 6 partide din Nations League. Nu mai putem vorbi despre simple greșeli individuale, precum cea a lui Rațiu, ci de o problemă structurală, de organizare și responsabilitate tactică.

ADVERTISEMENT

Ce spune Daniel Șendre despre lotul României

4. Hagi a confundat filosofia de joc cu realitatea lotului. A vorbit despre Barcelona și Spania, dar n-a construit nici măcar o echipă capabilă să controleze adversari de nivel apropiat. Mai mult chiar, Bosnia ne-a dat cu terenul în cap. Un selecționer valoros adaptează sistemul la jucători, nu le cere jucătorilor să se adapteze unor idealuri imposibile.

ADVERTISEMENT

5. România a pierdut din nou un meci după ce a condus. și a câștigat cu 2-1. Incapacitatea de a gestiona avantajul ridică întrebări serioase despre maturitatea tactică și mentală a echipei.

ADVERTISEMENT

6. Selecționerul n-a reușit să formeze o echipă. Experimentele, schimbările și căutările repetate au afectat continuitatea. Chiar Hagi a recunoscut că a adus prea mulți jucători. România nu poate fi permanent un laborator de încercări. Naționala în mandatul lui Hagi e doar un grup de jucători.

7. România a demonstrat că poate câștiga un meci, dar nu poate susține performanța. Victoria cu Polonia, 2-1, a fost urmată de un nou eșec. O echipă serioasă nu trăiește din reacții episodice, ci din constanță. Aceasta este una dintre cele mai mari carențe ale naționalei, pe care Gică a accentuat-o.

ADVERTISEMENT

8. Leadershipul lui Hagi trebuie evaluat la fel de sever ca tactica sa. Un selecționer nu trebuie doar să motiveze, ci să ofere echilibru emoțional, claritate și încredere. Reacțiile de pe margine, comunicarea și capacitatea de a gestiona presiunea sunt componente esențiale ale meseriei, nu detalii secundare.

Ce vină are FRF pentru această campanie

9. FRF nu poate ascunde eșecul în spatele legendei. Federația l-a numit pe Hagi, i-a încredințat proiectul și trebuie să-i evalueze rezultatele. Relația tată–fiu reprezintă și ea o problemă de credibilitate pentru selecționer. O singură victorie în 6 partide și ultimul loc în grupă impun explicații, nu declarații convenabile despre viitor.

10. Cel mai grav eșec este absența progresului. După această campanie, România nu are o identitate clară, o defensivă sigură sau un atac care să ofere certitudini. Hagi a primit oportunitatea de a demonstra că poate transforma prestigiul său într-un proiect competitiv. A eșuat. Rezultatele sunt dezastruoase. Jocul e neconvingător.

România a pierdut de două ori cu Bosnia, a încasat 6 goluri în Polonia și a terminat ultima într-o grupă în care își propunea să fie competitivă. Acestea sunt faptele. Orice evaluare serioasă a mandatului lui Hagi trebuie să înceapă de aici. Dar trebuie să înceapă!

Gică Hagi nu trebuie să plece pentru că este tatăl lui Ianis, ci trebuie să răspundă pentru că România a îngenuncheat sub conducerea sa. Iar gloria fotbalistului Hagi nu poate constitui imunitate pentru antrenorul Hagi.

România nu are nevoie de un monument pe banca tehnică. Are nevoie de un selecționer.