Cutremur în România, joi, 21 august 2025. În ce orașe s-a resimțit seismul

Cutremur resimțit joi, 21 august 2025, în România. Ce magnitudine a avut seismul, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Claudia Şoiogea
21.08.2025 | 11:56
Cutremur in Romania joi 21 august 2025 In ce orase sa resimtit seismul
Cutremur în România, produs pe 21 august 2025. Sursa foto: Freepik

Un cutremur s-a produs joi, 21 august, în zona seismică Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut magnitudinea de 3.2 pe scara Richter.

În această dimineață, la ora 11:02, un cutremur s-a produs în zona seismică Vrancea. Seimsul a avut magnitudinea de 3.2 și, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, s-a produs la o adâncime de 140.0 km. Seismul s-a resimțit în zone precum Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov și Ploiești.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești.”, a anunțat Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Zona Vrancea, zguduită de cutremure în această săptămână

Cutremurul produs în dimineața de 21 august este al treilea înregistrat în ultima săptămână în zona seismică Vrancea. Un alt cutremur s-a produs pe 18 august, la ora 3:15 și a avut magnitudinea de 3 grade pe scara Richter. Acela, la fel ca și cel de astăzi, 21 august, s-a resimțit în mai multe orașe, printre care Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov, Bârlad și Ploiești. Din fericire, niciunul dintre aceste cutremure nu s-au soldat cu victime.

Anterior cutremurului înregistrat în 18 august, s-a mai produs un seism, tot în zona Vrancea. Magnitudinea acestuia a fost de 3.3 grade pe scara Richter. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la o adâncime de 121.3 kilometri. Cutremurele din 17, respectiv 18 august s-au produs la un interval mai mic de 24 de ore.

Ce alte cutremure a mai înregistrat INCDFP în luna august

În luna august, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a raportat mai multe seisme care s-au produs în România, respectiv în zona Vrancea. Pe data de 5 august, INCDFP a înregistrat un seism cu magnitudinea de 2.5 pe scara Richtrer. Din fericire, nu au fost raportate victime și nici pagube materiale. Tot în luna august, în zona Vrancea, s-a mai produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cel mai puternic cutremur de anul acesta s-a produs tot în Vrancea și a avut magnitudinea de 4.4 grade pe scara Richter. În 2024, cel mai puternic cutremur a avut magnitudinea de 5.4 și s-a produs pe 16 septembrie, în Buzău.

