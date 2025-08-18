Cutremur în România, luni, 18 august 2025. Este al doilea seism important produs în zona Vrancea în mai puțin de 24 de ore

Luni, la ora 3:15, un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter, s-a înregistrat în în România. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în zona Vrancea.

Cutremur în România, produs în dimineața de 18 august

Luni dimineața, în județul Vrancea, la ora 3:15, s-a înregistrat un seism cu magnitudinea de 3 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 126,6 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a resimțit în mai multe orașe, printre care Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov, Bârlad și Ploiești. Nu au fost raportate victime și nici nu au fost înregistrate pagube materiale.

„În ziua de 18 August 2025, la ora 03:15:11 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 126.6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32km V de Focsani, 55km N de Buzau, 81km E de Sfantu-Gheorghe, 91km E de Brasov, 94km SV de Barlad, 98km NE de Ploiesti.”, arată Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul din dimineața zilei de luni, 18 august 2025, este cel de- . Ieri, 17 august 2025, s-a înregistrat un cutremur slab cu magnitudinea de 3.3, produs la o adâncime de 121.3 kilometri.

Cutremure produse în România în luna august 2025

Anul 2025 nu a fost lipsit de fenomene seismice. La începutul lunii august, tot în zona seismică Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter. Anterior, în data de 5 august 2025, un alt seism s-a resimțit în Vrancea, de data asta, magnitudinea sa fiind de 2.5 pe scara Richter.

Cele mai mari seisme de anul acesta s-au înregistrat în județul Buzău și în Vrancea. Primul dintre ele s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar cel de-al doilea s-a înregistrat în Vrancea. Ambele seisme au avut magnitudinea de 4.4 pe scara Richter.

Anul trecut, în 2024, s-a produs pe 16 septembrie, în Buzău și a avut magnitudinea de 5.4 pe scara Richter.