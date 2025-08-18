News

Cutremur în România, luni, 18 august 2025. Este al doilea seism important produs în zona Vrancea în mai puțin de 24 de ore

Cutremur resimțit luni, 18 august 2025, în România. Ce magnitudine a avut seismul, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Claudia Şoiogea
18.08.2025 | 10:40
Cutremur in Romania luni 18 august 2025 Este al doilea seism important produs in zona Vrancea in mai putin de 24 de ore
Un cutremur s-a produs în România în dimineața de 18 august 2025. Sursa foto: Freepik

Luni, la ora 3:15, un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter, s-a înregistrat în în România. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în zona Vrancea.

ADVERTISEMENT

Cutremur în România, produs în dimineața de 18 august

Luni dimineața, în județul Vrancea, la ora 3:15, s-a înregistrat un seism cu magnitudinea de 3 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de 126,6 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a resimțit în mai multe orașe, printre care Buzău, Sfântu Gheorghe, Brașov, Bârlad și Ploiești. Nu au fost raportate victime și nici nu au fost înregistrate pagube materiale.

ADVERTISEMENT

„În ziua de 18 August 2025, la ora 03:15:11 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 126.6 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 32km V de Focsani, 55km N de Buzau, 81km E de Sfantu-Gheorghe, 91km E de Brasov, 94km SV de Barlad, 98km NE de Ploiesti.”, arată Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

ADVERTISEMENT
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum...
Digi24.ro
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska

Cutremurul din dimineața zilei de luni, 18 august 2025, este cel de-al doilea produs în ultimele 24 de ore în zona Vrancea. Ieri, 17 august 2025, s-a înregistrat un cutremur slab cu magnitudinea de 3.3, produs la o adâncime de 121.3 kilometri.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul
Digisport.ro
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul

Cutremure produse în România în luna august 2025

Anul 2025 nu a fost lipsit de fenomene seismice. La începutul lunii august, tot în zona seismică Vrancea, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 pe scara Richter. Anterior, în data de 5 august 2025, un alt seism s-a resimțit în Vrancea, de data asta, magnitudinea sa fiind de 2.5 pe scara Richter.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari seisme de anul acesta s-au înregistrat în județul Buzău și în Vrancea. Primul dintre ele s-a produs pe 13 februarie, în județul Buzău, iar cel de-al doilea s-a înregistrat în Vrancea. Ambele seisme au avut magnitudinea de 4.4 pe scara Richter.

Anul trecut, în 2024, cel mai puternic cutremur s-a produs pe 16 septembrie, în Buzău și a avut magnitudinea de 5.4 pe scara Richter.

Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Fanatik
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. Ce mesaj...
Fanatik
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis președintele SUA
Vremea se strică în România: ANM anunță cod portocaliu și galben de ploi....
Fanatik
Vremea se strică în România: ANM anunță cod portocaliu și galben de ploi. Ce județe sunt afectate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Echipa lui Gică Hagi, implicată într-un blat anchetat la Bruxelles. ”Cu o seară...
iamsport.ro
Echipa lui Gică Hagi, implicată într-un blat anchetat la Bruxelles. ”Cu o seară înainte de meci, era o vânzoleală cu pariurile”
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa...
gsp.ro
Simona Țăranu, vacanță de vis » Fotografii electrizante cu prezentatoarea TV: „Cam așa arată întreaga activitate”
Digisport.ro
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman în România s-a încheiat
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului!...
gsp.ro
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai...
Libertatea.ro
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Tot mai puțini americani beau alcool. Majoritatea cred acum că este dăunător sănătății
Clever Media
Tot mai puțini americani beau alcool. Majoritatea cred acum că este dăunător sănătății
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!