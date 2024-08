Cutremur în sistem: încrengăturile dosarului generalilor Coldea și Dumbravă ajung aproape de Trump și Putin. Unde se vor opri procurorii?

DNA îi acuză pe Florian Coldea și Dumitru Dumbravă că identificau și se conectau la cele mai puternice surse de bani, profitând de informațiile obținute în timpul în care erau ofițeri în serviciu. Un astfel de caz este legat de industria videochatului, care produce anual sute de milioane de euro și la care generalii SRI au încercat să se ”conecteze” prin intermediul unei cunoscute bănci din România. Amploarea scandalului pare să-i fi luat prin surprindere chiar și pe cei doi protagoniști, mai ales că ițele poveștii duceau până la cel mai înalt nivel, la Washington și Kremlin.

Offshore-ul devalizat l-a dat în judecată pe Dumitru Dumbravă

La data de 15 mai 2024, cu doar câteva zile înainte de , Paxum INC, un offshore reprezentat de românul Andrei Octav Moise (în calitate de unic asociat), se adresa Curții de Apel București cu o plângere pentru soluții de neurmărire penală/netrimitere în judecată. Printre intimați, alături de mai multe persoane fizice și de OTP Bank România, apare și numele generalului Dumitru Dumbravă.

nu reprezintă o noutate. Despre ea a mai vorbit și omul de afaceri argeșean Aurel Săvulescu, care în mijlocul unei încleștări în instanță cu două bănci, s-a trezit la o întâlnire cu avocatul Doru Trăilă, însoțit de Dumitru Dumbravă. Săvulescu l-a recunoscut și l-a rugat să-și decline identitatea și calitatea, după care să semneze procesul verbal al ședinței. De asemenea, el i-a făcut o fotografie generalului, care azi se află atașată la dosarul de la DNA.

Procurorii anti-corupție cred că Dumbravă a ”otpimizat” câteva dosare complicate în care era implicată banca, iar printre cele mai grele este, de departe, cel referitor la Paxum Inc (companie deschisă în Belize). Compania a deținut mai multe conturi în România, care au atras atenția reprezentanților băncii, pentru că rulau sume uriașe, de sute de milioane de euro. Banii proveneau din industria videochatului, așa că, la sesizarea băncii, în 2014 a fost deschis un dosar de evaziune fiscală, iar conturile au fost puse sub sechestru.

DIICOT a dat de firele celui mai mare tun bancar din ultimii ani

În anul 2021, Parchetul General a clasat cazul și a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii. Doar că, între timp, conturile fuseseră devalizate. Circa 14 milioane de euro fuseseră extrase fraudulos din conturile băncii de către fosta mandatară, cu complicitatea unor funcționari ai OTP. Aceasta ar fi folosit documente false realizate de un avocat din Tulcea, pe baza cărora angajații băncii au aprobat plăți din conturile Paxum INC spre terțe persoane.

La un moment dat, pe fir a intrat DIICOT, iar în urma unor denunțuri, procurorii și-au dat seama că au în față unul dintre cele mai mari ”jafuri” din istoria recentă a României. Raisa L., fosta mandatară Paxum, a semnat deja un acord de recunoaștere a vinovăției, după ce și-a recunoscut fapta. Doar că aceasta susține că a acționat la comanda a doi pretinși ofițeri SRI, care, însă, cel puțin oficial, nu dețineau această funcție: Alexandru D. (polițist judiciar) și Dumitru D. (fost șef la Administrația Apelor).

În încercarea de a ieși cât mai bine din această poveste, OTP ar fi apelat la serviciile avocatului Doru Trăilă, care a venit la pachet cu Dumitru Dumbravă. Potrivit DNA, între ”Doru Trăilă și Asociații” și ”SC Wise Line Consulting” (firma lui Dumbravă), au fost încheiate contracte de consultanță în cazul anumitor entități, printre care și OTP Bank. Potrivit , în cazul Paxum Inc, cota de câștig ar fi fost de 5%, din care 4% ajungea în firma generalului Dumbravă.

Beneficiarul Paxum, acuzat de legături cu Donald Trump

Doar că în dosarul Paxum, miza nu o reprezintă doar banii care au fost extrași din conturi, ci este vorba de mult mai mult. În mai 2022, publicația scria că DIICOT a audiat, în acest dosar, pe unul dintre ”beneficiarii reali ai offshore-ului Paxum, cetățeanul american Lyudmila Postonikova”, care le-ar fi spus anchetatorilor că Raisa L. nu mai reprezenta interesele firmei de mai multă vreme.

Cine este misterioasa doamnă Lyudmila Postolnikova? Site-ul american scrie că Lyudmila are 73 de ani și este mama antreprenorului rus Anton Postolnikov. Acesta este prezentat de publicația drept co-proprietar al ”Paxum Bank, o mică bancă înregistrată în Caraibe”. Anton Postolnikov ar fi înființat un cont la Paxum Bank în numele unei entități numite ES Family Trust, de unde ar fi plecat un împrumut în valoare de 8 milioane de dolari către compania fostului președinte american, Trump Media, între 2021 și 2022.

Guardian mai susține că Anton Postolnikov a fost, de-a lungul timpului ”subiectul unor lungi investigații ale FBI și ale DHS (Department of Homeland Security)”. Se crede că Postolnikov ar fi nepotul lui Aleksandr Smirnov, ”un puternic aliat al președintelui Vladimir Putin”. Anton Postolnikov a respins acuzațiile referitoare la posibile legături cu Putin și a declarat că informațiile apărute în The Guardian sunt false și au fost subiectul unei tentative de șantaj la care a fost supus în ultimii doi ani. De asemenea, rusul a amenințat că analizează posibilitatea unei ”acțiuni legale” împotriva jurnaliștilor de la The Guardian.

Frații Tate, milioane de dolari de la Paxum Bank

Paxum Bank este o platformă digitală financiară de pe care se pot face tranzacții, retrageri sau schimburi valutare. În urmă cu un deceniu, aplicația a devenit extrem de populară în industria pentru adulți, mai ales în industria videochatului, unul dintre motive fiind acela că era mai greu de verificat de fisc. De asemenea, Paxum Bank emite carduri care sunt recunoscute în întreaga lume.

Printre clienții ”premium” ai Paxum Bank se numără și frații Tate, care au strâns în conturile lor peste 2,8 milioane de dolari, în perioada 2017 – 2024. Banii ar proveni din 183 de transferuri bancare și provin din activități de tip OnlyFans, potrivit unei investigații a ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists.

Nu este foarte clară legătura dintre Paxum Inc și Paxum Bank Limited, două enitități aparent diferite. Cert este că, în 2023, afaceristul canadian de origine română Andrei Octav Moise a anunțat, , că vinde Paxum și se retrage din industrie. Există surse în social media care-l dau pe Moise drept fost asociat al lui Postolnikov, în timp ce alții susțin că acesta i-ar fi vândut rusului întreaga afacere.

Românul a renunțat la companie

”După aproape 16 ani în care Paxum a crescut și a ajuns lider de piață, cu grijă și considerație față de angajați, patronul și CEO-ul Octav Moise a luat decizia de a vinde brandurile și bunurile Paxum și să se retragă din industrie. ”A fost un privilegiu și o plăcere să transform Paxum într-una din primele platforme globale de plăți”, a declarat Octav Moise, CEO al Paxum Inc”, se arată într-un comunicat de presă.

Indiferent cât de complicate ar fi legăturile de afaceri din paradisuri fiscale, cert este că încrengăturile acestor afaceri duc extrem de sus, având implicații la nivel internațional. Apariția în context a unor personaje de tipul generalilor Coldea și Dumbravă nu este surprinzătoare. Întrebarea este cât de adânc sunt dispuși procurorii români să meargă.