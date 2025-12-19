Cutremur în SuperLiga! CFR Cluj și Petrolul au primit interdicție la transferuri de la FIFA

ADVERTISEMENT

CFR Cluj și Petrolul Ploiești au fost pentru neplata unor datorii și în acest moment figurează cu interdicție la transferuri pe site-ul oficial al forului internațional.

Reacție oficială de la Petrolul după interdicția la transferuri

Sancțiunea impusă celor de la Petrolul vine după o sumă neachitată către Fabricio Baiano, iar dacă nu e confirmată plata în decurs de 45 de zile atunci „găzarii” vor avea interdicție la transferuri pentru 3 ferestre de mercato. Totuși, vicepreședintele clubului, Cristian Fogarassy, anunță că banii au fost deja virați către jucător.

„Avem o datorie de circa 15.000 de euro de pe urma rezilierii cu Fabricio Baiano. I-am achitat deja două tranșe, a mai rămas ultima, dar nu e nimic alarmant. De fapt, am făcut deja plata în urmă cu două zile, urmează să fie confirmată, așa încât lucrurile sunt, practic, închise”, a spus Fogarassy pentru .

Ce spune Iuliu Mureșan despre problemele CFR-ului după decizia FIFA

Revenit de curând , Iuliu Mureșan a vorbit și el despre această decizie luată de FIFA și a anunțat că problema urmează să fie rezolvată în curând. Ardelenii ar avea de achitat 35.000 de euro către un impresar. Spre deosebire de Petrolul, pentru CFR sancțiunea nu se referă la o perioadă anume și este până la momentul achitării datoriei.

„Avem o restanță față de un impresar, în valoare de 35.000 de euro. Vom achita în timp util, astfel încât să dispară această interdicție”, a spus Mureșan pentru sursa citată.

Răchită spune că Petrolul are datorii uriașe

Valeriu Răchită a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că există , acolo unde datoriile sunt de milioane de euro.

”Am vorbit în weekendul trecut cu un antrenor de copii și juniori care mi-a spus că datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. I-am zis că nu cred, că sunt doar 6 milioane. Și el mi-a spus: ‘6 milioane sunt pe concordatul preventiv în luna mai. S-au dus la 8 milioane’.

Fac o mică paranteză. Vreau să le spun acelor domni care conduc Petrolul, Asociația Sportivă Petrolul 52 care este un ONG, că marca nu au cum să o vândă, deoarece aparține Primăriei Ploiești. Am luat-o eu personal cu domnul primar de la FSLI Petrom. Ne-am rugat de domnul Luca și domnul Bercea și le mulțumesc că ne-au dat marca, pentru că ăștia ne vindeau și marca.

Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro. N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA”, a spus Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.