Cutremur în SuperLiga: CFR Cluj, UTA și Petrolul, în pericol să fie depunctate drastic din cauza datoriilor! Exclusiv

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Informațiile au fost dezvăluite în exclusivitate de Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA. Campionatul ar putea fi zguduit de un scandal de proporții în următoarele zile. CFR Cluj, UTA Arad și Petrolul Ploiești din cauza problemelor financiare constatate în urma monitorizării încheiate la 30 iunie 2026.

CFR Cluj, UTA și Petrolul, în pericol de depunctare

Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SuperLiga, că există discuții serioase privind posibile depunctări care ar putea fi anunțate în aproximativ 10 zile. În cazul celor de la din cele 17 strânse până acum.

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„Din informațiile pe care le avem la FANATIK, în maximum 10 zile se pregătesc niște depunctări foarte puternice din cauza faptului că nu au ieșit bine până la 30 iunie trei cluburi. La monitorizarea aceea. Informațiile pe care le avem spun că există discuții foarte puternice și trei cluburi ar putea fi depunctate. Este vorba despre CFR Cluj, UTA Arad și Petrolul Ploiești.

CFR Cluj, din ce știm, cu șase puncte. Nu au respectat niște condiții importante privind acea monitorizare care s-a terminat la 30 iunie 2026. Vă dați seama că asta va impacta puternic asupra clasamentului. Avem Petrolul, care este revelația acestui sezon. Dacă ar pierde patru, șase, opt puncte, va avea un impact puternic asupra play-off-ului. Și marele șoc, bineînțeles, ar fi CFR-ul lui Marius Șumudică, cu șase puncte. Ceea ce ar fi din nou o mare problemă”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SuperLiga.

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Probleme uriașe la Petrolul Ploiești! Termen decisiv pe 11 noiembrie

Situația ar putea fi și mai complicată pentru Petrolul Ploiești. Pe lângă riscul unei depunctări, clubul prahovean se confruntă cu probleme legate de procedura insolvenței și de obligațiile financiare față de creditori. Prezent în studioul FANATIK SuperLiga, Vivi Răchită a oferit noi detalii despre dificultățile financiare ale Petrolului. Fostul internațional a susținut că există firme care au solicitat falimentul clubului, iar un termen important în instanță este programat pe 11 noiembrie.

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„Știam că dosarul Petrolului are mari probleme. La Federație merge. Ei au probleme cu planul de organizare legat de insolvență. Au tăiat din pix vreo două milioane de euro și sunt firme care au cerut falimentul clubului. Este termen pe 11 noiembrie, dacă se aprobă falimentul. Dosarul sportiv de la Federație are ceva probleme pentru că nu toți jucătorii și toate firmele au acceptat amânarea plăților. Sunt probleme”, a completat și Vivi Răchită.