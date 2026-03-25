Sport

Cutremur în SuperLiga: echipa de tradiție poate fi cedată gratuit

Ciprian Păvăleanu
25.03.2026 | 07:00
ULTIMA ORĂ
Alexandru Meszar este gata să cedeze UTA pe gratis. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Alexandru Meszar (60 de ani), conducătorul celor de la UTA Arad, nu și-a schimbat părerea față de cea din luna august a anului 2025, când a declarat că este gata să cedeze clubul fără niciun ban, însă este atât de interesat de viitorul echipei încât nu o va face decât dacă cei care doresc să preia clubul oferă garanții că-l pot susține în continuare pe prima scenă fotbalistică a României.

UTA este o echipă care s-a confruntat cu probleme financiare și din această cauză nu are dreptul să participe în cupele europene. Formația arădeană se află în concordat preventiv, iar Alexandru Meszar este gata să renunțe la echipă. Președintele „Bătrânei Doamne” nu vrea să lase clubul de izbeliște, tocmai de aceea vrea ca următorii conducători să fie unii capabil.

ADVERTISEMENT

După ce în urmă cu aproximativ jumătate de an a dezvăluit că nu așteaptă niciun ban în schimbul clubului, Alexandru Meszar a vorbit din nou în spațiul public și a dezvăluit că oferta este încă valabilă. Singura condiție este aceea ca el să primească garanții reale pentru continuitatea și dezvoltarea armonioasă a echipei:

„Poziția mea nu s-a schimbat. Am spus și repet, sunt dispus să cedez clubul, inclusiv fără o contraprestație financiară. Însă, cei care preiau UTA trebuie să prezinte garanții reale că pot asigura continuitatea și dezvoltarea clubului. Pentru mine, cel mai important lucru este viitorul acestui club și stabilitatea lui pe termen lung. UTA nu este doar o entitate sportivă, este un simbol al Aradului, iar orice decizie trebuie luată cu responsabilitate.

ADVERTISEMENT
Eu nu îl văd ca pe un dezavantaj (n.r. că echipa este în concordat preventiv), dimpotrivă, e un element de transparență. Orice potențial investitor știe exact situația clubului, există un plan clar, aprobat de instanță, cu un grafic de plăți bine definit. Nu sunt lucruri ascunse, nu există incertitudini majore. Așadar, din acest punct de vedere, consider că este chiar un cadru corect și predictibil pentru oricine își dorește să se implice. Evident, interesul trebuie să fie unul serios și bazat pe un proiect solid, nu pe intenții de moment. UTA este un club cu potențial, cu suporteri, cu istorie, iar dacă va apărea un partener sau un investitor care poate duce mai departe acest proiect în condiții bune, sunt deschis la dialog”, a spus Meszar, conform sportarad.ro.

ADVERTISEMENT
Ce a transmis Alexandru Meszar la startul sezonului 2025/2026

Alexandru Meszar a făcut publică intenția de a ceda clubul încă de la începutul acestui sezon, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme, însă până în prezent nu a găsit niciun doritor care să îndeplinească condiția pe care a impus-o: „Clubul nu este de vânzare! Clubul poate fi cedat unui grup, unei persoane sau unei societăți fără niciun ban, fără pretenții financiare, dar pe baza unor garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1 și în condiții mai bune decât cele actuale… Noi ne chinuim, ăsta e adevărul.

ADVERTISEMENT

Încercăm să nu sufere echipa, să nu sufere suporterii, să aibă toate condițiile și le au, dar nu e nimic asigurat. Deci, dacă se prezintă cineva cu garanții concrete că poate duce clubul într-o formă mai sigură, pe termen mai lung, în condiții mai bune, se cedează fără nicio pretenție. Am fi foarte bucuroși să se întâmple asta, poate am veni noi cu ceva…”, declara președintele celor de la UTA în august 2025.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!