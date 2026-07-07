Cutremur în SuperLiga! Fotbalistul celor de la CFR Cluj, anchetat de FRF pentru pariuri. Reacția lui Neluțu Varga

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a intrat pe radarul Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF. Sunt anchetați un fotbalist important de la CFR Cluj și juristul clubului din Gruia, despre care se crede că sunt implicați în meciuri suspecte.

Un fotbalist de la CFR Cluj, în atenția FRF pentru posibilă implicare la pariuri

CFR Cluj se confruntă cu o problemă majoră chiar înainte de startul unui nou sezon. Mijlocașul croat Damjan Djokovic (36 de ani) și juristul clubului, Ioan Ivașcu, sunt anchetați oficial de Federația Română de Fotbal.

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Cei doi au fost reclamați chiar de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, care a stabilit ca dosarul să fie judecat luni, 27 iulie. Astfel, fotbalistul va putea evolua în prima partide din viitorul sezon al SuperLigii.

În urmă cu ceva vreme au apărut informați conform cărora Marian Copilu și Ioan Ivașcu, , s-ar afla în atenția Departamentului de Integritate și Antifraudă, însă cei doi au negat acest lucru.

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Reacția lui Neluțu Varga la ancheta FRF

Patronul clubului CFR Cluj, Neluțu Varga a mărturisit că în cazul în care Damjan Djokovic va fi găsit vinovat i se va rezilia contractul, însă nu crede că Ioan Ivașcu este implicat în astfel de partide dubioase.

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”Dacă a greșit, îl dăm afară! Reziliem imediat contractul (n.r. – cu Djokovic). Vrem să ne distanțăm de așa ceva. Nu stăm la discuții! Cine greșește plătește. Ivașcu nu are nicio treabă. Nu sunt probleme”, a declarat Varga, pentru .

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Juristul clubului CFR Cluj a fost și el contactat pentru a-și spune părerea despre această anchetă, dar nu a vrut să comenteze. ”Nu mă interesează”, a afirmat Ioan Ivașcu.

Cine este Damjan Djokovic

Mijlocașul croat este un dintre cei mai vechi stranieri din fotbalul românesc. Născut la Zagreb și crescut la academiile din Olanda, Djokovic a jucat pentru prima dată la seniori în Slovacia, pentru Spartak Trnava.

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A urmat un traseu în Italia la Monza Cesena și Bologna, aceștia din urmă împrumutându-l în sezonul 2013-2014 la CFR Cluj. Revenit la Bologna, jucătorul a mai fost împrumutat la Livorno înainte de a pleca definitiv în Franșa, la GFC Ajaccio. Apoi a mai evoluat în Germania, la Greuther Furth, din nou în Italia, la Spezia, și în țara natală, la HNK Rijeka.

De acolo a fost transferat de CFR Cluj în vara lui 2017 și a devenit un fotbalist de bază în echipa din Gruia, alături de care a câștigat patru titluri de campion. A fost cedat la Caykur Rizespor la începutul anului 2021, pentru 400.000 de euro, iar apoi a mai jucat la Adana Demirspor și Al-Raed.

În vara lui 2023 a semnat cu FCSB, dar nu a rezistat decât jumătate de sezon și a plecat la Rapid.Nici în Giulești nu a stat decât jumătate de an și .