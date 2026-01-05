Sport

Cutremur în tenis! Anunțul neașteptat făcut de Novak Djokovic

Novak Djokovic a luat o decizie extrem de importantă pentru viitorul său. Celebrul tenismen sârb a transmis un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare: „Nu mă mai reprezintă”
Ciprian Păvăleanu
05.01.2026 | 08:30
Cutremur in tenis Anuntul neasteptat facut de Novak Djokovic
ULTIMA ORĂ
Novak Djokovic și-a anunțat retragerea din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis. Foto: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Odată cu începutul anului 2026, Novak Djokovic a luat o decizie foarte importantă cu privire la viitorul său. Sârbul a decis să se retragă din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, proiect înființat chiar de el însuși.

Novak Djokovic și-a încheiat un capitol important al vieții sale

Novak Djokovic și-a încheiat în mod oficial orice legătură cu Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, din care fac parte primii 500 de jucători din circuitele ATP și WTA. Acest proiect a luat naștere în 2021, iar părintele este chiar „Nole”, alături de Vasek Pospisil.

ADVERTISEMENT

Deși el a înființat-o, fostul număr unu mondial a ales să se retragă din această asociație. El a făcut acest anunț printr-un mesaj pe rețelele sociale, în care a explicat că este nemulțumit de direcția spre care se îndreaptă proiectul.

Mesajul transmis de Novak Djokovic pe rețelele de socializare

În urmă cu puțin timp, celebrul tenismen sârb a postat mesaje atât pe Instagram, cât și pe X, în care explică de ce a luat decizia de a se retrage din proiectul pe care l-a înființat în urmă cu cinci ani: „După o analiză atentă, am decis să mă retrag complet din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA). Această decizie vine în urma unor îngrijorări persistente legate de transparență, guvernanță și de modul în care vocea și imaginea mea au fost reprezentate.

ADVERTISEMENT
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de...
Digi24.ro
Șoferul de autobuz ajuns dictator. Cine este Nicolas Maduro, președintele Venezuelei capturat de armata lui Trump

Sunt mândru de viziunea pe care eu și Vasek am împărtășit-o atunci când am fondat PTPA – aceea de a oferi jucătorilor o voce mai puternică și independentă – însă a devenit clar că valorile și abordarea mea nu mai sunt aliniate cu direcția actuală a organizației.

ADVERTISEMENT
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către...
Digisport.ro
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani

Voi continua să mă concentrez pe tenisul meu, pe familia mea și pe a contribui la acest sport în moduri care reflectă principiile și integritatea mea. Le doresc tot binele jucătorilor și tuturor celor implicați, pe măsură ce merg mai departe, însă pentru mine acest capitol s-a încheiat”, a scris Djokovic în mesajul său.

Mesajul transmis de Novak Djokovic pe Instagram
Mesajul transmis de Novak Djokovic pe Instagram

Novak Djokovic, o adevărată legendă a tenisului

Chiar dacă „Nole” nu mai poate ține ritmul cu tenismenii din generația nouă, precum Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, el continuă să fie o legendă vie a tenisului mondial. Sârbul este cel mai longeviv lider mondial, cu 428 de săptămâni petrecute pe primul loc, și deține recordul pentru numărul de titluri de Grand Slam câștigate, 24.

ADVERTISEMENT

În acest moment, deși a ajuns la 38 de ani, Novak Djokovic se află pe poziția a patra în clasamentul ATP, puțin în spatele neamțului Alexander Zverev. În fața lor, la o diferență aproape triplă de puncte, se află sportivii ce reprezintă viitorul tenisului masculin: italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz.

Fotbalistul român din Liga Campionilor a rămas fără antrenorul preferat! Destinație surpriză pentru...
Fanatik
Fotbalistul român din Liga Campionilor a rămas fără antrenorul preferat! Destinație surpriză pentru tehnicianul spaniol
Messi poate atinge noi recorduri impresionante în 2026! Pentru ce luptă starul argentinian...
Fanatik
Messi poate atinge noi recorduri impresionante în 2026! Pentru ce luptă starul argentinian de la Inter Miami
Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter – Bologna! De ce nu a venit...
Fanatik
Cristi Chivu, decizie neașteptată după Inter – Bologna! De ce nu a venit la declarații și pe cine a trimis în locul lui
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla...
iamsport.ro
Finanțatorul din SuperLiga care ar fi, de fapt, miliardar în euro. S-ar afla în top 7 cei mai bogați români
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!