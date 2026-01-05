Cutremur în tenis! Anunțul neașteptat făcut de Novak Djokovic

ADVERTISEMENT

Odată cu începutul anului 2026, Novak Djokovic a luat o decizie foarte importantă cu privire la viitorul său. Sârbul a decis să se retragă din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, proiect înființat chiar de el însuși.

Novak Djokovic și-a încheiat un capitol important al vieții sale

Novak Djokovic și-a încheiat în mod oficial orice legătură cu Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis, din care fac parte primii 500 de jucători din circuitele ATP și WTA. Acest proiect a luat naștere în 2021, iar părintele este chiar „Nole”, alături de Vasek Pospisil.

Deși el a înființat-o, fostul număr unu mondial a ales să se retragă din această asociație. El a făcut acest anunț printr-un mesaj pe rețelele sociale, în care a explicat că este nemulțumit de direcția spre care se îndreaptă proiectul.

Mesajul transmis de Novak Djokovic pe rețelele de socializare

În urmă cu puțin timp, celebrul tenismen sârb a postat mesaje atât pe Instagram, cât și pe X, în care explică de ce a luat decizia de a se retrage din proiectul pe care l-a înființat în urmă cu cinci ani: „După o analiză atentă, am decis să mă retrag complet din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA). Această decizie vine în urma unor îngrijorări persistente legate de transparență, guvernanță și de modul în care vocea și imaginea mea au fost reprezentate.

Sunt mândru de viziunea pe care eu și Vasek am împărtășit-o atunci când am fondat PTPA – aceea de a oferi jucătorilor o voce mai puternică și independentă – însă a devenit clar că valorile și abordarea mea nu mai sunt aliniate cu direcția actuală a organizației.

Voi continua să mă concentrez pe tenisul meu, pe familia mea și pe a contribui la acest sport în moduri care reflectă principiile și integritatea mea. Le doresc tot binele jucătorilor și tuturor celor implicați, pe măsură ce merg mai departe, însă pentru mine acest capitol s-a încheiat”, a scris Djokovic în mesajul său.

Novak Djokovic, o adevărată legendă a tenisului

Chiar dacă el continuă să fie o legendă vie a tenisului mondial. Sârbul este cel mai longeviv lider mondial, cu 428 de săptămâni petrecute pe primul loc, și deține recordul pentru numărul de titluri de Grand Slam câștigate, 24.

În acest moment, deși a ajuns la 38 de ani, puțin în spatele neamțului Alexander Zverev. În fața lor, la o diferență aproape triplă de puncte, se află sportivii ce reprezintă viitorul tenisului masculin: italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz.