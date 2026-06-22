Cutremur în tenis! ITIA a suspendat-o PATRU ani pe fosta campioană de la Wimbledon

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Lumea tenisului a avut parte, în ultimii ani, de mai multe suspendări surprinzătoare. Majoritatea au pornit de la rezultatele testelor anti-doping, situație din cauza căreia și . Totuși, o fosta campioană de la Wimbledon a primit o decizie mai drastică.

Marketa Vondrousova, suspendată pentru patru ani de ITIA

Marketa Vondrousova (26 ani, Cehia) a primit o lovitură grea din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Campioana de la Wimbledon 2023 a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani. Totul a plecat de la refuzul unui control antidoping efectuat la domiciliul său la finalul anului trecut.

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a concluzionat că sportiva cehă nu a avut „nicio justificare convingătoare” pentru a refuza furnizarea probei în cadrul testării. Evenimentul s-a petrecut în seara zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 20:00, în cadrul unui test efectuat în afara competițiilor.

Potrivit regulamentelor antidoping, refuzul de a efectua un test este sancționat în același mod ca un rezultat pozitiv. Marketa Vondrousova a motivat decizia de a nu oferi probe prin faptul că o stare de stres, problemele de sănătate mintală și preocupările legate de propria siguranță i-au influențat hotărârea.

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An independent tribunal has suspended Czech tennis player Markéta Vondroušová for four years under the Tennis Anti-Doping Programme. The tribunal determined that the player provided "no compelling justification" for refusing a test in December 2025. 🔗 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis)

Reacția ITIA după suspendare

La scurt după decizie, Karen Moorhouse, directorul executiv al ITIA, a transmis că este foarte important ca procedurile antidoping să fie respectate. Oficialul a conștient că procesul de testare nu este confortabil, însă regulile trebuie respectate, indiferent de situația în care se află sportivul.

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„Înțelegem că procesul de testare este inconfortabil și recunoaștem că reprezintă o povară suplimentară pentru jucătorii ale căror cariere sunt deja însoțite de un nivel ridicat de presiune și expunere publică, însă acesta este esențial pentru protejarea competiției corecte. Siguranța și bunăstarea jucătorilor și a testerilor sunt foarte importante pentru noi.

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Testerii noștri sunt bine pregătiți, profesioniști, iar persoana care asistă la testare este întotdeauna de același sex cu sportivul. Aceștia poartă permanent documente de identificare, iar jucătorii au posibilitatea să le verifice identitatea și prin alte metode dacă au dubii”, a declarat Karen Moorhouse.