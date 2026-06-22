Sport

Cutremur în tenis! ITIA a suspendat-o PATRU ani pe fosta campioană de la Wimbledon

Lovitură primită de lumea tenisului! ITIA a suspendat-o pentru patru ani ani pe fosta campioană de la Wimbledon. Care este motivul din spatele deciziei.
Iulian Stoica
22.06.2026 | 17:32
Cutremur in tenis ITIA a suspendato PATRU ani pe fosta campioana de la Wimbledon
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Cutremur în tenis! ITIA a suspendat-o PATRU ani pe fosta campioană de la Wimbledon. Foto: Hepta
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Lumea tenisului a avut parte, în ultimii ani, de mai multe suspendări surprinzătoare. Majoritatea au pornit de la rezultatele testelor anti-doping, situație din cauza căreia și Simona Halep a stat departe de circuit aproape un an. Totuși, o fosta campioană de la Wimbledon a primit o decizie mai drastică.

Marketa Vondrousova, suspendată pentru patru ani de ITIA

Marketa Vondrousova (26 ani, Cehia) a primit o lovitură grea din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Campioana de la Wimbledon 2023 a fost suspendată pentru o perioadă de patru ani. Totul a plecat de la refuzul unui control antidoping efectuat la domiciliul său la finalul anului trecut.

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Această suspendare a venit după ce un tribunal independent a concluzionat că sportiva cehă nu a avut „nicio justificare convingătoare” pentru a refuza furnizarea probei în cadrul testării. Evenimentul s-a petrecut în seara zilei de 3 decembrie 2025, în jurul orei 20:00, în cadrul unui test efectuat în afara competițiilor.

Potrivit regulamentelor antidoping, refuzul de a efectua un test este sancționat în același mod ca un rezultat pozitiv. Marketa Vondrousova a motivat decizia de a nu oferi probe prin faptul că o stare de stres, problemele de sănătate mintală și preocupările legate de propria siguranță i-au influențat hotărârea.

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Reacția ITIA după suspendare

La scurt după decizie, Karen Moorhouse, directorul executiv al ITIA, a transmis că este foarte important ca procedurile antidoping să fie respectate. Oficialul a conștient că procesul de testare nu este confortabil, însă regulile trebuie respectate, indiferent de situația în care se află sportivul.

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„Înțelegem că procesul de testare este inconfortabil și recunoaștem că reprezintă o povară suplimentară pentru jucătorii ale căror cariere sunt deja însoțite de un nivel ridicat de presiune și expunere publică, însă acesta este esențial pentru protejarea competiției corecte. Siguranța și bunăstarea jucătorilor și a testerilor sunt foarte importante pentru noi.

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Testerii noștri sunt bine pregătiți, profesioniști, iar persoana care asistă la testare este întotdeauna de același sex cu sportivul. Aceștia poartă permanent documente de identificare, iar jucătorii au posibilitatea să le verifice identitatea și prin alte metode dacă au dubii”, a declarat Karen Moorhouse.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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